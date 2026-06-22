22 de junio de 2026 - 18:40

Mundial 2026: Se supo cual es la lesión de "Cuti" Romero

El defensor fue reemplazado en el segundo tiempo y está en duda su participación en el próximo juego por el Mundial 2026.

Mundial 2026. El Cuti Romero posando junto a sus compañeros de La Scaloneta antes del inicio del lance entre Argentina y Austria

Mundial 2026. El Cuti Romero posando junto a sus compañeros de La Scaloneta antes del inicio del lance entre Argentina y Austria

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AFA/Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Después que Argentina venciera a Austria, en el marco del Mundial 2026, todo fue alegría y felicidad entre los hinchas y los dirigidos de Lionel Scaloni, pero las alarmas se encendieron a raíz de la lesión de Cristian "Cuti" Romero, que debió abandonar el campo de juego ya que no podía continuar jugando con normalidad.

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Después de un buen primer tiempo en el que mostró solidez defensiva para mantener el arco en cero y cortar múltiples ataques de los europeos, todo cambió al inicio del complemento.

¿Qué pasó con Romero?

Pocos instantes habían ocurrido, cuando a los 57 minutos fue reemplazado por Lionel Scaloni, que decidió cuidarlo para no agravar la cuestión física ya que podía complicarse aún más.

De esta manera, se decidió que va a parar algunos días, con el objetivo de que se recupere y esté en óptimas condiciones de cara a los 16avos de final, debido a la clasificación anticipada. Así las cosas, se puede anticipar que Cuti no va a jugar ante Jordania, para tener la mayor cantidad de tiempo posible de llevar a cabo una rehabilitación completa y llegar con lo justo a los mata-mata.

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