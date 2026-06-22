Mundial 2026: Se supo cual es la lesión de "Cuti" Romero

El defensor fue reemplazado en el segundo tiempo y está en duda su participación en el próximo juego por el Mundial 2026.

Mundial 2026. El Cuti Romero posando junto a sus compañeros de La Scaloneta antes del inicio del lance entre Argentina y Austria

Después que Argentina venciera a Austria, en el marco del Mundial 2026, todo fue alegría y felicidad entre los hinchas y los dirigidos de Lionel Scaloni, pero las alarmas se encendieron a raíz de la lesión de Cristian "Cuti" Romero, que debió abandonar el campo de juego ya que no podía continuar jugando con normalidad.

Después de un buen primer tiempo en el que mostró solidez defensiva para mantener el arco en cero y cortar múltiples ataques de los europeos, todo cambió al inicio del complemento.

¿Qué pasó con Romero? Pocos instantes habían ocurrido, cuando a los 57 minutos fue reemplazado por Lionel Scaloni, que decidió cuidarlo para no agravar la cuestión física ya que podía complicarse aún más.

Lo cierto es que Romero sufrió una molestia en la misma rodilla que se había lesionado antes del Mundial. Aunque se había recuperado con lo justo para llegar a la Copa del Mundo, recibió un fuerte golpe que le impidió seguir jugando con normalidad, por lo que el cuerpo técnico optó por sacarlo de la cancha y es por eso que ingresó Nicolás Otamendi en su lugar.