Mundial 2026: Argentina está en el primer lugar del Grupo J y debería medirse ante Uruguay

La Selección Argentina continúa derribando obstáculos en el Mundial 2026. El triunfo ante Austria sumó su segunda victoria y logró su primera conquista de las muchas que les quedan por delante: ganar su pasaje a la próxima ronda. En estos momentos el equipo de todos está muy tranquilo en la cima de la tabla del Grupo J.
Lo que hay que observar
Lionel Messi y compañía deberán seguir las instancias que arroje el lance entre Argelia y Jordania porque si los asiáticos no vencen a su rival de turno, Argentina se asegura la zona con una fecha de anticipación.
Con los pasajes en sus manos, el equipo nacional puede ir proyectando su rival para la próxima fase y que saldrá del emparejamiento que conforman Arabia saudita, Uruguay, España y Cabo verde. Si la formación albiceleste clasifica en el primer lugar, jugará con el segundo mejor ubicado de ese grupo H, que es la posición que en estos momentos pose la selección celeste, pero que también tiene partidos por cumplir.
Noruega vs. Suecia
Corea del Sur vs. Suiza
Países Bajos vs. Marruecos
RD Congo vs. Ghana
España vs. Austria
Estados Unidos vs. Ecuador
Egipto vs. Chequia
Brasil vs. Japón
Costa de Marfil vs. Francia
México vs. Cabo Verde
Inglaterra vs. Portugal
Argentina vs. Uruguay
Australia vs. Irán
Canadá vs. Bélgica
Colombia vs. Paraguay