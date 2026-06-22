Mundial 2026: Argentina está en el primer lugar del Grupo J y debería medirse ante Uruguay

Aunque restan muchos partidos en el Mundial 2026, que darán nuevas combinaciones, La Scaloneta aseguró el segundo puesto en su zona.

Mundial 2026. Lionel Messi y sus compañeros festejan la victoria ante Austria en la ciudad de Dallas.

La Selección Argentina continúa derribando obstáculos en el Mundial 2026. El triunfo ante Austria sumó su segunda victoria y logró su primera conquista de las muchas que les quedan por delante: ganar su pasaje a la próxima ronda. En estos momentos el equipo de todos está muy tranquilo en la cima de la tabla del Grupo J.

Lo que hay que observar Lionel Messi y compañía deberán seguir las instancias que arroje el lance entre Argelia y Jordania porque si los asiáticos no vencen a su rival de turno, Argentina se asegura la zona con una fecha de anticipación.

Con los pasajes en sus manos, el equipo nacional puede ir proyectando su rival para la próxima fase y que saldrá del emparejamiento que conforman Arabia saudita, Uruguay, España y Cabo verde. Si la formación albiceleste clasifica en el primer lugar, jugará con el segundo mejor ubicado de ese grupo H, que es la posición que en estos momentos pose la selección celeste, pero que también tiene partidos por cumplir.

Los cruces de 16 avos están de esta forma hasta este momento Alemania vs. Escocia