Mundial 2026: Lionel Messi y una celebración peculiar de su segundo gol

La Selección Argentina debe disputar aún la tercera y última jornada del Grupo J, en el marco del Mundial 2026 donde se medirá ante Jordania, los hinchas empiezan a ilusionarse con revalidar el título logrado en Qatar hace tres años y medio.
Joaquín Bruno que cubre el Mundial 2026 fue la primera persona que festejó el gol junto al capitán de la selección argentina
La Selección Argentina debe disputar aún la tercera y última jornada del Grupo J, en el marco del Mundial 2026 donde se medirá ante Jordania, los hinchas empiezan a ilusionarse con revalidar el título logrado en Qatar hace tres años y medio.
El juego llevado a cabo en Dallas tuvo muchísima importancia para la historia del deporte. Y es que Messi alcanzó los 18 goles entre las seis citas mundialistas que disputó, se posicionó como el máximo artillero de este certamen y luego de liquidar el juego, celebró con el periodista argentino Joaquín Bruno.
Durante el tiempo reglamentario, el cronista estuvo en el campo de juego trabajando para la transmisión televisiva de TyC Sports y pudo ver el gol del ariete de Inter Miami bien de cerca.
Pero no solo se quedó con un gran recuerdo en su retina, sino que también tuvo el lujo de abrazar al rosarino de 39 años en medio del festejo.
Bruno fue la primera persona con la que se cruzó el 10, le estiró los brazos y chocó sus palmas para celebrar. Luego, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain siguió corriendo hacia el córner para reunirse con sus compañeros y abrazarse.
Finalizado el partido, Joaquín Bruno dialogó con las redes sociales de TyC Sports, la empresa para la cual trabaja, donde reveló sus sensaciones tras el histórico momento que vivió.
Vino Leo a festejar el segundo acá. Me vio gritándolo y le toqué las manos. Estoy medio ido, no lo puedo creer. Es uno de los mejores días de mi vida periodística”, exclamó el periodista.