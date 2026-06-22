Mundial 2026: Lionel Messi y una celebración peculiar de su segundo gol

Joaquín Bruno que cubre el Mundial 2026 fue la primera persona que festejó el gol junto al capitán de la selección argentina

Mundial 2026. El delantero de Argentina, Leo Messi, celebra el segundo gol de La Scaloneta durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas con un periodista argentino

La Selección Argentina debe disputar aún la tercera y última jornada del Grupo J, en el marco del Mundial 2026 donde se medirá ante Jordania, los hinchas empiezan a ilusionarse con revalidar el título logrado en Qatar hace tres años y medio.

El juego llevado a cabo en Dallas tuvo muchísima importancia para la historia del deporte. Y es que Messi alcanzó los 18 goles entre las seis citas mundialistas que disputó, se posicionó como el máximo artillero de este certamen y luego de liquidar el juego, celebró con el periodista argentino Joaquín Bruno.

Durante el tiempo reglamentario, el cronista estuvo en el campo de juego trabajando para la transmisión televisiva de TyC Sports y pudo ver el gol del ariete de Inter Miami bien de cerca.

Pero no solo se quedó con un gran recuerdo en su retina, sino que también tuvo el lujo de abrazar al rosarino de 39 años en medio del festejo.

Bruno fue la primera persona con la que se cruzó el 10, le estiró los brazos y chocó sus palmas para celebrar. Luego, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain siguió corriendo hacia el córner para reunirse con sus compañeros y abrazarse.