"Fue una noche de locos": La profunda confesión de Lionel Messi tras hacer historia grande en el Mundial 2026

La Selección Argentina selló una noche mágica en Dallas al derrotar a Austria en la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026. Con un doblete de Lionel Messi , la Albiceleste no solo mantuvo su puntaje ideal con seis unidades, sino que aseguró de forma anticipada su boleto a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Video: El emocionante Himno de la Selección Argentina ante Austria que conmovió al estadio en Dallas

Cuánto cuesta la campera de la Selección Argentina con la que saltaron al campo de juego y cantaron el himno

Sin embargo, el partido no fue uno más para la historia del fútbol: con sus dos gritos, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales en soledad , superando la marca del alemán Miroslav Klose.

Luego de recibir el premio al mejor jugador del partido (MVP), la "Pulga" se mostró visiblemente emocionado y dejó en claro que la prioridad absoluta siempre fue el rendimiento colectivo de la Scaloneta.

“ESTABA CON MUCHA BRONCA POR EL PENAL, PORQUE ERRÉ Y LO PATEÉ MUY MAL”. Lionel Messi, el mejor de la historia. pic.twitter.com/FXAzldSo7b

"La verdad que muy feliz por el triunfo sobre todo. Fue un triunfo importantísimo, muy duro y trabajado. Nos da tranquilidad para lo que viene, esto es el Mundial, todos los partidos son muy igualados y muy intensos. Estamos felices por haber sumado seis puntos y la clasificación", inició el astro rosarino.

Respecto al increíble penal que le contuvo el arquero austríaco y su posterior redención con dos goles, el 10 lo tomó con una sonrisa y una filosofía única: "Está espectacular cómo se dio. Hoy tuve el penal que pude haber aumentado, pero si hacía el penal quizás no llegaba a los otros dos tampoco. Nunca se sabe, pero feliz por el resultado, la participación y el trabajo del equipo".

Lionel Messi Lionel Messi amo y señor de la historia del fútbol argentino. El mejor jugador de la historia. Gentileza.

"Somos Argentina y vamos a buscar los partidos ante cualquier rival"

Ya en zona mixta frente a la prensa internacional, el capitán de la Selección Argentina profundizó sobre el valor de haber picado el boleto a la próxima instancia del Mundial 2026 a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos.

Claves del triunfo ante Austria según el capitán:

Intensidad máxima: "Sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque ellos eran muy intensos".

Mentalidad ganadora: "Siempre está en nuestros planes ganar todos los partidos: somos Argentina y vamos a buscar los partidos ante cualquier rival, no es fácil y hay que demostrar dentro de la cancha y hoy se hizo".

Paz para la Scaloneta: "Sumar de a seis nos permite tener una semana más tranquila. Muy contentos".

bb9dbf54d978cceff36261b7e184716e8bf73e31.jpg La Selección Argentina goza de buena salud, de la mano de un Lionel Messi que se convirtió en leyenda tras el gol ante Austria. EFE

El sueño de la segunda corona en su sexto Mundial

A sus 38 años y en plena disputa de su sexta Copa del Mundo, Lionel Messi está viviendo su mejor inicio goleador en una cita mundialista. Más allá de los hitos personales, el crack destacó la sintonía absoluta que existe entre el plantel argentino y los hinchas que armaron una fiesta en Estados Unidos.

"Cuando este grupo se junta disfruta de estar juntos, del día a día, de ver a la gente así, de darle este tipo de alegrías. Gracias a Dios ya les pudimos dar varias e intentaremos seguir en esta dinámica, esta sintonía con la gente ilusionada", expresó Leo, manteniendo los pies sobre la tierra rumbo al sueño del bicampeonato.

Para cerrar, el máximo goleador histórico de los Mundiales resumió su sentir actual: "Es pasito a pasito. Es largo, es difícil. Lo vivo especial como siempre lo viví, yo disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Hubo un momento en que estaba con mucha bronca con el penal, pero lo pudimos revertir, sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos".