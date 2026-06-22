22 de junio de 2026 - 15:20

Video: El emocionante Himno de la Selección Argentina ante Austria que conmovió al estadio en Dallas

La Selección Argentina salió al campo de juego para seguir con la defensa del título Qatar 2022 y vivió uno de los momentos más emotivos de la jornada. Video.

EMOTIVO. Así sonó el Himno en el segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026.&nbsp;

EMOTIVO. Así sonó el Himno en el segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección Argentina saltó al campo de juego en Texas para enfrentar a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Como ocurre en cada gran cita, la entonación del Himno Nacional Argentino regaló uno de los momentos más emotivos de la jornada, uniendo a los jugadores y a los hinchas en una sola voz.

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Por Jesús Sosa

Mística y emoción en la previa del Mundial 2026

Antes de que la pelota comenzara a rodar en el césped del Dallas Stadium, las tribunas se tiñeron por completo de celeste y blanco. La afición argentina hizo sentir su localía en Estados Unidos acompañando cada estrofa con máxima energía.

En el campo de juego, los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni no se quedaron atrás: cantaron con una visible emoción que rápidamente se replicó en las redes sociales, consolidándose como la gran postal de la previa.

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El emocionante Himno de la Selecci&oacute;n Argentina ante Austria que conmovi&oacute; al estadio en Dallas.&nbsp;

El emocionante Himno de la Selección Argentina ante Austria que conmovió al estadio en Dallas.

El impulso anímico para los campeones del mundo

El combinado nacional llegó a este segundo compromiso con un objetivo claro: dar un paso firme en la defensa del título obtenido en Qatar 2022 y sellar su clasificación a la próxima ronda.

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