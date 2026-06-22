Video: El emocionante Himno de la Selección Argentina ante Austria que conmovió al estadio en Dallas

La Selección Argentina saltó al campo de juego en Texas para enfrentar a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Como ocurre en cada gran cita, la entonación del Himno Nacional Argentino regaló uno de los momentos más emotivos de la jornada, uniendo a los jugadores y a los hinchas en una sola voz.
Mística y emoción en la previa del Mundial 2026
Antes de que la pelota comenzara a rodar en el césped del Dallas Stadium, las tribunas se tiñeron por completo de celeste y blanco. La afición argentina hizo sentir su localía en Estados Unidos acompañando cada estrofa con máxima energía.
En el campo de juego, los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni no se quedaron atrás: cantaron con una visible emoción que rápidamente se replicó en las redes sociales, consolidándose como la gran postal de la previa.
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El emocionante Himno de la Selección Argentina ante Austria que conmovió al estadio en Dallas.
Gentileza.
El impulso anímico para los campeones del mundo
El combinado nacional llegó a este segundo compromiso con un objetivo claro: dar un paso firme en la defensa del título obtenido en Qatar 2022 y sellar su clasificación a la próxima ronda.
La electrizante atmósfera en Dallas dejó el escenario completamente listo para el cruce mundialista. Con el clima de aliento, pasión y esperanza renovado tras las estrofas del Himno, la Scaloneta inició su segundo desafío en la fase de grupos.