Romanticismo en la nieve: original video de una propuesta de matrimonio en medio del temporal

Una joven pareja de novios sorprendió a los visitantes de Los Puquios con una original propuesta de matrimonio entre la nieve. Mirá el tierno video.

Aunque el amor suele estar asociado al calor, también puede asociarse a lugares con nieve y frío. Y una joven pareja brasileña lo dejó bien en claro durante la mañana de hoy, martes 4 de agosto, en el parque de nieve Los Puquios (ubicado en la Alta Montaña mendocina). Porque protagonizaron una tierna y original propuesta de matrimonio en este predio.

Romanticismo y nieve: original video de una propuesta de matrimonio en medio del temporal Gentileza "Veremos cómo sigue ahora todo", resumieron a Los Andes -entre risas- testigos de la romántica proposición que fue celebrada por los testigos ocasionales de este momento. Y que, además de haber quedado filmada, quedará en la memoria de sus protagonistas por siempre.

Amor en medio del temporal Mientras Mendoza y la Cordillera de los Andes atraviesan uno de los temporales de nieve más intensos de los últimos años, visitantes locales y turistas aprovechan las "ventanas" de las inclemencias climáticas para disfrutar de los paisajes. Y estos momentos son aprovechados también por los prestadores de servicios turísticos, que -en la medida en que se habilita paulatinamente la ruta- reciben a visitantes de todo el mundo.

Propuesta de casamiento en la nieve: el amor pudo más que el temporal

Una pareja de turistas brasileños aprovechó la "ventana" de buen tiempo para visitar el parque de nieve Los Puquios. Lo que para ella parecía una foto común de recuerdo, terminó con él arrodillándose en la… pic.twitter.com/UzNIYRpsow — LOS ANDES (@LosAndesDiario) August 4, 2026 Durante la ventana que se abrió este martes -y que, se espera, se extienda al menos un día más-, varios visitantes aprovecharon para visitar las villas cordilleranas. Y eso es lo que estaba haciendo durante la mañana de hoy una pareja de brasileños en el parque de nieve Los Puquios.

En un momento, los enamorados le pidieron una foto a quienes estaban junto a ellos en el sitio. Claro que él sabía que no sería solo una foto más, sino la puesta en marcha de su romántica sorpresa. Para ella, en tanto, parecía ser una de tantas postales que guardaría en su celular de su visita a Mendoza.

Romanticismo y nieve: original video de una propuesta de matrimonio en medio del temporal Captura video Mientras algunos celulares captaban las fotos de la feliz pareja posando en medio de la nieve, uno de los celulares filmaba toda la secuencia. Y es allí donde se observa que, mientras ella levantaba sus brazos ensayando poses, él sacaba el estuche con el anillo de su buzo (atado a su cintura). Tras apoyarse en el blanco suelo sobre una de sus rodillas -como lo indica el manual del buen romántico-, el hombre oficializó su propuesta de matrimonio y ella -sorprendida y sonriente- aceptó la propuesta, previo a tomarle fuertemente de los brazos. Y, como en la canción de Fito Páez, "sellaron todo todo con un beso..." y un feliz abrazo. Continuará...