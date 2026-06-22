Cuánto cuesta la campera de la Selección Argentina con la que saltaron al campo de juego y cantaron el himno

La indumentaria oficial de la Selección Argentina en el Mundial 2026 está causando furor y enorme interés en todo el país. En este caso, la campera con la que salieron al campo de juego y cantaron el himno frente a Austria es una novedad. Para los fanáticos, se puede adquirir online.

Por qué Messi no usa botines rosas en el Mundial 2026 y sí lo hacen casi todos sus compañeros

El pronóstico de la Inteligencia Artificial para Argentina vs. Austria: ¿Se repite el acierto de ChatGPT?

Quienes desean sumar esta prenda a su colección ya pueden encontrarla en la tienda oficial de AFAshop . Se trata de uno de los lanzamientos más recientes de la indumentaria de la Albiceleste y está disponible para compra online, aunque el stock y los talles pueden variar según la demanda.

La prenda se comercializa bajo el nombre de Campera Adidas Titular Anthem Selección Argentina 2026 y tiene un precio oficial de $199.999 en AFAshop .

Además, la tienda ofrece la posibilidad de abonarla en hasta 6 cuotas sin interés de $33.333,16. Al momento de su lanzamiento, los talles disponibles van desde L hasta XXL .

El interés por esta campera creció luego de que los futbolistas la utilizaran durante la ceremonia previa al partido , cuando salieron al campo de juego y en el himno.

Qué características tiene la Campera Adidas Titular Anthem Selección Argentina 2026

La prenda mantiene el estilo clásico de la línea oficial desarrollada por Adidas para la Selección Argentina y presenta detalles pensados tanto para el uso deportivo como urbano.

Entre sus principales características se destacan:

Ajuste clásico.

Cierre frontal completo.

Cuello alto.

Material principal: 100% poliamida.

Inserto: 100% poliéster.

Su diseño acompaña la identidad visual de la colección oficial del Mundial 2026 y está pensado para brindar comodidad tanto antes de la competencia como en el uso diario.

La versión retro también despierta interés entre los hinchas

Además del modelo Anthem 2026, Adidas también ofrece la campera versión EQT Retro, otra de las prendas que más expectativa generó entre los fanáticos de la Albiceleste.

campera selección argentina WEB

Este modelo se encuentra publicado desde $169.999 en la tienda oficial y recupera detalles inspirados en diseños clásicos de la marca, combinando un estilo retro con materiales actuales.