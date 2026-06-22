22 de junio de 2026 - 14:29

Blooper viral en TyC Sports: un micrófono abierto dejó expuesto al periodista Ariel Rodríguez

Un insólito blooper sorprendió a los televidentes de TyC Sports cuando el micrófono quedó abierto y se escuchó un divertido chiste interno en pleno vivo. Video.

El increíble blooper en TyC Sports durante la previa de Argentina vs. Austria: En el mundial este de mierda

El increíble blooper en TyC Sports durante la previa de Argentina vs. Austria: "En el mundial este de mierda"

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La tensión del Mundial 2026 a veces da lugar a momentos imprevistos y desopilantes en la televisión. En las últimas horas, un insólito blooper en TyC Sports se volvió tendencia en las redes sociales luego de que un descuido técnico dejara un micrófono abierto en pleno vivo, exponiendo un divertido chiste interno del conductor Ariel Rodríguez.

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Mientras la transmisión oficial mostraba el color y el calor de los miles de hinchas argentinos palpitando el cruce mundialista frente a Austria en Dallas, el audio del canal captó una conversación privada.

Durante unos segundos, se pudo escuchar nítidamente al periodista Ariel Rodríguez lanzando una frase sin filtro a su equipo de producción:

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La reacción en redes sociales: del blooper al meme viral

Lejos de generar polémica o repudio entre los espectadores, el curioso episodio fue tomado con muchísimo humor en las plataformas digitales. Los usuarios comprendieron rápidamente que el comentario:

  • No buscaba ofender a nadie.

  • Formaba parte del folclore y la complicidad habitual de un equipo de trabajo fuera del aire.

  • Reflejaba la típica confianza entre los integrantes del programa.

Sin título
El blooper de Ariel Rodríguez fue tendencia en las redes sociales.

El blooper de Ariel Rodríguez fue tendencia en las redes sociales.

En definitiva, son gajes del oficio en la TV en vivo. Un mínimo error del sonidista bastó para transformar una cobertura deportiva tradicional en un blooper genuino, divertido y sumamente viral en la previa de la Selección Argentina.

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