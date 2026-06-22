El dilema del 9 en la Selección Argentina: ¿Por qué Scaloni eligió a Lautaro Martínez sobre Julián Álvarez?

La Selección Argentina se mide ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y una de las decisiones más analizadas de Lionel Scaloni pasa por el frente de ataque. A pesar de la expectativa, Julián Álvarez no formará parte del once inicial y el puesto de centrodelantero volverá a ser propiedad de Lautaro Martínez.
Esta elección del entrenador de los actuales campeones del mundo responde a una mezcla de ritmo futbolístico y estado físico actual de ambos delanteros.
Lautaro Martínez
MUNDIAL 2026. Lautaro Martinez será titular ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.
GENTILEZA.
Selección Argentina: La razón por la que Lautaro Martínez le ganó la pulseada a Julián Álvarez
El "Toro" Martínez se mantiene como el faro de ataque de la Albiceleste debido a que llega con mayor rodaje y continuidad reciente en el Inter de Milán. Scaloni lo ve en óptimas condiciones físicas y futbolísticas para desgastar a la defensa europea desde el arranque, tal como sucedió en la previa del debut mundialista.
Por el contrario, el presente de Julián Álvarez se vio condicionado en el cierre de la temporada europea:
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Falta de ritmo: El atacante del Atlético de Madrid arrastra menos continuidad.
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Problema físico: Sufrió un esguince en el tobillo izquierdo justo antes de viajar a Norteamérica, lo que retrasó su puesta a punto ideal.
Julián Álvarez
OTRA VEZ AL BANCO. Julián Alvarez esperará su turno en el banco de suplentes.
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El plan de Lionel Scaloni con la "Araña" en el banco de suplentes
Que el ex-River no sea de la partida no significa, ni mucho menos, que esté descartado para el resto del torneo. Afortunadamente, la Selección Argentina cuenta con el plantel completo y no presenta bajas médicas para este compromiso.
¿Cuándo podría ingresar Julián Álvarez contra Austria?
Julián Álvarez esperará su oportunidad en el banco de suplentes y se perfila como una de las principales cartas de cambio para el segundo tiempo.
Si el desarrollo del partido lo requiere, las características de la "Araña" serán fundamentales para el equipo:
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Su asfixiante capacidad de presión sobre la salida rival.
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La facilidad para atacar los espacios vacíos.
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Su ya conocida e ideal sociedad con Lionel Messi en los últimos metros.