El dilema del 9 en la Selección Argentina: ¿Por qué Scaloni eligió a Lautaro Martínez sobre Julián Álvarez?

Economía Mundial: la Selección argentina levanta el ánimo e incentiva el consumo

Historial de la Selección Argentina vs. Austria: ¿Quién ganó más y cómo salieron los partidos?

Esta elección del entrenador de los actuales campeones del mundo responde a una mezcla de ritmo futbolístico y estado físico actual de ambos delanteros.

El " Toro" Martínez se mantiene como el faro de ataque de la Albiceleste debido a que llega con mayor rodaje y continuidad reciente en el Inter de Milán. Scaloni lo ve en óptimas condiciones físicas y futbolísticas para desgastar a la defensa europea desde el arranque, tal como sucedió en la previa del debut mundialista.

MUNDIAL 2026. Lautaro Martinez será titular ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Por el contrario, el presente de Julián Álvarez se vio condicionado en el cierre de la temporada europea:

Que el ex-River no sea de la partida no significa, ni mucho menos, que esté descartado para el resto del torneo. Afortunadamente, la Selección Argentina cuenta con el plantel completo y no presenta bajas médicas para este compromiso.

OTRA VEZ AL BANCO. Julián Alvarez esperará su turno en el banco de suplentes.

Problema físico: Sufrió un esguince en el tobillo izquierdo justo antes de viajar a Norteamérica, lo que retrasó su puesta a punto ideal.

Falta de ritmo: El atacante del Atlético de Madrid arrastra menos continuidad.

¿Cuándo podría ingresar Julián Álvarez contra Austria?

Julián Álvarez esperará su oportunidad en el banco de suplentes y se perfila como una de las principales cartas de cambio para el segundo tiempo.

Si el desarrollo del partido lo requiere, las características de la "Araña" serán fundamentales para el equipo: