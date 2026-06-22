Economía Mundial: la Selección argentina levanta el ánimo e incentiva el consumo

“Ha cambiado el ánimo de la gente y eso se nota en las ventas” , contaba la semana pasada Gustavo, dueño desde hace años de una librería en San Juan y Siria . Su negocio se ha diversificado y a los clásicos artículos del rubro, también vende y confecciona regalos, grabados y todo lo que pueda sumar para las empresas. Sin embargo, por estos días, el merchandising celeste y blanco de la Selección Argentina se ha vendido mucho debido al Mundial y las fechas patrias, pero no ha sido solo eso.

“Mi sensación es que la gente está más contenta y quiere consumir algo más”, relató Gustavo. El comerciante agregó que esto no ha cambiado la situación de la mayoría de sus clientes que continúan con salarios que corren por detrás de la inflación: “Eso sí, capaz que para pagar 5.000 pesos sacan la tarjeta de crédito”, graficó el librero. La idea se repite en otros comercios. Muchos relacionados con la comida en torno al partido, pero otros no tanto.

El economista Sebastián Laza, autor del libro “Economía de las emociones”, expresó que es probable que en algunos rubros haya una suerte de microclima. “Está comprobado a nivel de neurociencia y de psicología que el estado de ánimo regula muchas decisiones de compra”, relató el profesional. Agregó que cuando la gente está contenta hay sectores relacionados con el sentirse o pasarla bien que reciben un mayor impacto.

“La ropa, salidas y rubros más emocionales pueden tener una mayor demanda aunque el ingreso esté planchado”, comentó Laza para quien el contexto del Mundial y un buen desempeño de la Argentina puede favorecer las ventas. Su libro muestra cómo las empresas y el marketing buscan estimular los sistemas de recompensa del cerebro para despertar deseos, generar placer y mejorar el consumo.

En este contexto, Laza se corre del modelo tradicional de la economía basado en el consumidor racional y recuperan aportes de la neurociencia y la economía conductual. A partir de allí, argumenta que el cerebro opera mediante dos sistemas: uno rápido, emocional e intuitivo, y otro más lento y reflexivo. “En la mayoría de las decisiones cotidianas, el primero suele predominar, mientras que la razón interviene después para justificar lo decidido”, se precisa en el libro.

Desde el domingo 18 de diciembre, cuando la Argentina se coronó por tercera vez campeona del mundo, irrumpió en miles de hinchas el deseo de agregar la tercera estrella en sus camisetas

Datos e indicadores

El índice de Ventas Minoristas que publica la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) fue un reflejo de la situación general en la que los salarios no logran ganarle a la inflación. Este Día del Padre los comercios vendieron 0,3% menos que para la misma fecha del año pasado, baja que se suma al retroceso del -1,7% de 2025, -10,2% de 2024 y del -1,2% de 2023.

En este contexto, el Mundial aportó ventas concretas a al menos dos sectores: los televisores en cuotas (el Hot Sale mostró cifras récord en este rubro) y las camisetas con las tres estrellas de orígenes diversos. A esto hay que agregar el crecimiento de las ventas online que, no obstante, todavía no alcanzan a compensar las cifras de las ventas tradicionales.

Más allá de la realidad de los salarios, este mes se publicó un indicador que tal vez esté relacionado con el ánimo mundialista. Se trata del Índice de Confianza del Consumidor Nacional (ICC) que publica la Universidad Torcuatto Di Tella. En junio, la medición tuvo una mejora de 6,4%. Según el estudio, este índice –que se elabora a partir de los resultados de una encuesta- “revela con relativa rapidez el humor de los consumidores, que determinará las decisiones de compra a corto y mediano plazo”.

El impacto del Mundial

Lo que el salario no alcanza, el humor social que genera el Mundial pareciera compensarlo. Al menos mientras Argentina se mantenga dentro de la Copa del Mundo, para muchos comerciantes hay una luz de esperanza. En palabras del gerente del mayorista Oscar David, Rubén David, el ánimo de la gente ha mejorado en función del Mundial de fútbol. “Hay más juntadas y muchos no prevén salir de vacaciones por este motivo, lo que ha ayudado bastante” señaló David.

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Por su parte, Roberto Graziotin, dueño de las carnicerías que llevan su nombre, confirmó la idea: “Debido a los partidos del Mundial y el Día del Padre las ventas de este fin de semana fueron muy buenas”. Agregó que los partidos importantes ayudan a levantar la demanda. Tanto él como otros comerciantes tienen una razón extra para rezar por el éxito de la Selección Argentina.

En línea, Marcos –dueño de una fiambrería en Guaymallén- contó que por sus bajos precios sus ventas suelen ser buenas en comparación con otros negocios. Sin embargo, comentó que entre lunes y martes pasado –días en que se compra menos fiambre- el movimiento fue incesante. “La picada, el sanguchito o las pizas estuvieron a la orden del día y se notaron más ventas”, expresó el comerciante. A juzgar por el movimiento del domingo, este lunes se repetirá la racha.

Los rubros de despensa, carne y rotisería son los más favorecidos por el Mundial y –de cara al próximo sábado 27 en que el partido es a la noche- muchos ya han comenzado a stockearse. El fenómeno también se percibe en los kioscos, cervecerías y bares en donde los chicos se reúnen a ver los partidos. De hecho, en la calle Arístides la Municipalidad de Ciudad lleva adelante una acción con televisores en la calle para incentivar el consumo.

Sin embargo, el impacto del buen ánimo también ha llegado a otros sectores. Así lo manifestó Andrea, dueña de un local de ropa infantil (Out Kids) en un strip center: “Abril y mayo fueron muy malos, pero en junio ha habido un repunte”, expresó.

En este sentido, Rubén David expresó que si la inflación sigue a la baja es probable que el salario pueda compensarse y se recupere. “Si los sueldos mejoran la gente va a gastar, pero cuando no te alcanza no te alcanza”, reflexionó el empresario. David se esperanzó en que ojalá que este mes del Mundial y las vacaciones a medias se conviertan en una suerte de base para la reactivación. “Ojalá que se sumen proyectos que hagan levantar los salarios y que se reactive todo”, comentó David.