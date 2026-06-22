22 de junio de 2026 - 10:20

Historial de la Selección Argentina vs. Austria: ¿Quién ganó más y cómo salieron los partidos?

Tras el debut ideal en el Mundial 2026 con un hat-trick de Lionel Messi, la Selección Argentina enfrenta a Austria, un historial corto pero invicto.

Diego Maradona festejando uno de sus goles con la Selección Argentina ante Austria en 1980.

Diego Maradona festejando uno de sus goles con la Selección Argentina ante Austria en 1980.

Foto:

Gentileza.
La Selección Argentina venció 5 a 1 a Austria en un amistoso disputado en 1980.

La Selección Argentina venció 5 a 1 a Austria en un amistoso disputado en 1980.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Luego del contundente triunfo ante Argelia en el debut del Mundial 2026, la Selección Argentina ya palpita su duelo ante Austria por la segunda fecha del Grupo J. Aunque hoy parezca un cruce atípico, ambas selecciones tienen un historial muy particular con un denominador común: Diego Armando Maradona. A continuación, repasamos todos los enfrentamientos y quién lidera el historial.

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  • Partidos jugados: 2

  • Victorias de Argentina: 1

  • Empates: 1

  • Victorias de Austria: 0

  • Goles a favor de Argentina: 6

  • Goles a favor de Austria: 2

Todos los partidos de Argentina vs. Austria

1. Viena 1980: Show y hat-trick de Diego Maradona (Austria 1 - Argentina 5)

El primer choque de la historia ocurrió el 21 de mayo de 1980 en el Praterstadion de Viena. La Selección de César Luis Menotti, que venía de ser campeona del mundo, pasó por arriba a los locales con una actuación descollante de un joven Diego Maradona.

  • Los goles: Santiago Santamaría y Leopoldo Luque pusieron el 2-0 inicial, mientras que Maradona anotó un hat-trick espectacular para sellar la goleada 5-1. Kurt Jara descontó para Austria.

Selección Argentina vs. Austria
La Selección Argentina venció 5 a 1 a Austria en un amistoso disputado en 1980.

La Selección Argentina venció 5 a 1 a Austria en un amistoso disputado en 1980.

2. Viena 1990: La antesala de Italia '90 (Austria 1 - Argentina 1)

Una década más tarde, el 3 de mayo de 1990, se volvieron a ver las caras en el mismo escenario (rebautizado como Ernst-Happel-Stadion). El equipo de Carlos Bilardo ultimaba detalles para defender la corona en el Mundial de Italia.

  • El resultado: Fue un empate 1-1 muy disputado. Manfred Zsak abrió el marcador para los austríacos, mientras que Jorge Burruchaga estampó la igualdad definitiva para la Albiceleste.

El duelo de este lunes en el Mundial 2026 será el primer enfrentamiento oficial de la historia entre ambos. ¿Logrará el equipo de Lionel Scaloni mantener la paternidad y sellar la clasificación a octavos?

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