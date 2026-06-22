Historial de la Selección Argentina vs. Austria: ¿Quién ganó más y cómo salieron los partidos?

Tras el debut ideal en el Mundial 2026 con un hat-trick de Lionel Messi, la Selección Argentina enfrenta a Austria, un historial corto pero invicto.

La Selección Argentina venció 5 a 1 a Austria en un amistoso disputado en 1980.

Diego Maradona festejando uno de sus goles con la Selección Argentina ante Austria en 1980.

Luego del contundente triunfo ante Argelia en el debut del Mundial 2026, la Selección Argentina ya palpita su duelo ante Austria por la segunda fecha del Grupo J. Aunque hoy parezca un cruce atípico, ambas selecciones tienen un historial muy particular con un denominador común: Diego Armando Maradona. A continuación, repasamos todos los enfrentamientos y quién lidera el historial.

Así está el historial entre Argentina y Austria El historial general es sumamente acotado y se reduce a dos partidos amistosos disputados en territorio europeo. Argentina se mantiene invicta:

Partidos jugados: 2

Victorias de Argentina: 1

Empates: 1

Victorias de Austria: 0

Goles a favor de Argentina: 6

Goles a favor de Austria: 2 Todos los partidos de Argentina vs. Austria 1. Viena 1980: Show y hat-trick de Diego Maradona (Austria 1 - Argentina 5)

El primer choque de la historia ocurrió el 21 de mayo de 1980 en el Praterstadion de Viena. La Selección de César Luis Menotti, que venía de ser campeona del mundo, pasó por arriba a los locales con una actuación descollante de un joven Diego Maradona.

Los goles: Santiago Santamaría y Leopoldo Luque pusieron el 2-0 inicial, mientras que Maradona anotó un hat-trick espectacular para sellar la goleada 5-1. Kurt Jara descontó para Austria. Selección Argentina vs. Austria La Selección Argentina venció 5 a 1 a Austria en un amistoso disputado en 1980. Gentileza. 2. Viena 1990: La antesala de Italia '90 (Austria 1 - Argentina 1)