Dos dudas claves en el once de la Selección Argentina para jugar contra Austria

La Selección Argentina buscará este lunes ante Austria abrochar la clasificación a los 16vos de final del Mundial 2026, y para lograrlo su entrenador Lionel Scaloni ya tiene en mente el equipo para ir desde el arranque. Si bien mantiene dos dudas, está todo casi definido.

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Las prácticas de la semana le sirvieron al cuerpo técnico para equilibrar las cargas entre los jugadores que están retornando de sus respectivas molestias, aquellos que hicieron un gran esfuerzo en el debut, y los que pelean por ganarse un lugar en la formación inicial. Además, le permitió probar variantes en determinados sectores del campo al contar por primera vez con los 26 convocados a la par.

Así, en la última práctica de este domingo antes de emprender el viaje a la ciudad de Dallas, Scaloni paró el posible once que se perfila para salir al campo de juego ante Austria. Con pocos cambios pero algunas dudas, Argentina está casi lista para el duelo definitorio del grupo.

Con Dibu Martínez firme debajo de los tres palos, la primera modificación llegaría en el lateral derecho. Si bien Montiel se recuperó y está en condiciones, el cuerpo técnico no lo arriesgará y utilizaría a Nahuel Molina Lucero . El resto de la defensa sería la misma, con Facundo Medina ganando la pulseada ante Nicolás Tagliafico.

En el medio, De Paul, Mac Allister y Enzo Fernández tienen su lugar asegurado por rendimiento e importancia. El que debe revalidar su puesto es Thiago Almada, acechado por Nicolás González. Además de darle más recorrido y velocidad por la banda izquierda, González puede colaborar con la faceta defensiva si el trámite lo requiere.

Arriba está la última duda del entrenador. Lionel Messi por supuesto estará desde el comienzo, pero lo que no está definido es su acompañante. Lautaro Martínez convenció al cuerpo técnico por su tarea sin pelota y de espaldas al arco rival, pero no pudo convertir. Julián Álvarez, mientras tanto, mete presión para estar en el once.

Así, la Selección Argentina se prepara para afrontar el encuentro que puede determinar su clasificación a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo. Sabiendo que depende de sí misma, y que los intérpretes responderán, Scaloni se mueve con tranquilidad.

Probable formación de la Selección Argentina ante Austria:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez.