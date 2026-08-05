La Supercopa Argentina ya tiene nueva fecha: cuándo jugarán Independiente Rivadavia y Estudiantes

Después de semanas de incertidumbre, Independiente Rivadavia ya conoce cuándo volverá a tener la oportunidad de disputar uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Es que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la nueva programación de la final de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata, un encuentro que había quedado pendiente tras su suspensión.
La definición se jugará el miércoles 11 de noviembre, de acuerdo con lo resuelto por el Comité Ejecutivo de la AFA y la Liga Profesional durante la reunión realizada en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.
Alfredo Berti se mostró conforme con el triunfo de sus dirigidos frente al Globo de Parque Patricios.
Ramiro Gómez / Los Andes
Una final que había quedado en pausa
El compromiso debía disputarse durante julio, pero la organización decidió postergarlo a pocos días de la fecha prevista.
La modificación respondió a cuestiones vinculadas con el calendario de la Selección argentina luego de su participación en el Mundial 2026, situación que obligó a reorganizar parte de la agenda del fútbol argentino.
Con la nueva fecha establecida, tanto Independiente Rivadavia como Estudiantes ya pueden comenzar a planificar la preparación para una final que entregará un nuevo título nacional.
La sede todavía está definida
Si bien la AFA oficializó el día en que se jugará la Supercopa Argentina, todavía no había confirmado dónde se desarrollará el encuentro. Aunque finalmente se determinó que la sede será la misma que estaba prevista: el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba, escenario que había sido elegido antes de la suspensión del partido.
La gran victoria de Independiente Rivadavia ante Huracán de Parque Patricios en las mejores imágenes
Ramiro Gómez / Los Andes
La duda del lugar del encuentro
No obstante, esa posibilidad dependerá de cuestiones organizativas, ya que la provincia de Córdoba figura entre los lugares previstos para la visita del papa León XIV a la Argentina, anunciada por el Gobierno nacional entre el 8 y el 11 de noviembre.
Independiente Rivadavia recordó las Malvinas, reconoció a la Selección Argentina y disfrutó con Berti
Ramiro Gómez / Los Andes
El cierre de la temporada empieza a tomar forma
Con esta reprogramación, la AFA avanzó en la organización del calendario de definiciones para el tramo final de la temporada 2026.
Ahora solo resta que la entidad confirme oficialmente las sedes de cada una de las finales previstas, entre ellas la Supercopa Argentina que tendrá como protagonistas a Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata.