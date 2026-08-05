La Supercopa Argentina ya tiene nueva fecha: cuándo jugarán Independiente Rivadavia y Estudiantes

La AFA confirmó la reprogramación de la final que había sido suspendida en julio. El día del encuentro, solo resta resolver si el estadio que albergará la definición, es el de Córdoba.

La Lepra y el Pincha ya conocen cuando se enfrentarán por la definición de la Súpercopa.

Después de semanas de incertidumbre, Independiente Rivadavia ya conoce cuándo volverá a tener la oportunidad de disputar uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Es que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la nueva programación de la final de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata, un encuentro que había quedado pendiente tras su suspensión.

La definición se jugará el miércoles 11 de noviembre, de acuerdo con lo resuelto por el Comité Ejecutivo de la AFA y la Liga Profesional durante la reunión realizada en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.

Alfredo Berti se mostró conforme con el triunfo de sus dirigidos frente al Globo de Parque Patricios. Ramiro Gómez / Los Andes Una final que había quedado en pausa El compromiso debía disputarse durante julio, pero la organización decidió postergarlo a pocos días de la fecha prevista.

La modificación respondió a cuestiones vinculadas con el calendario de la Selección argentina luego de su participación en el Mundial 2026, situación que obligó a reorganizar parte de la agenda del fútbol argentino.

Con la nueva fecha establecida, tanto Independiente Rivadavia como Estudiantes ya pueden comenzar a planificar la preparación para una final que entregará un nuevo título nacional.