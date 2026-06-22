El récord negativo de Lionel Messi en el Mundial 2026: el jugador con más penales errados en la historia

https://www.losandes.com.ar/deportes/historico-lionel-messi-es-el-maximo-goleador-la-historia-los-mundiales-n5995786 El camino a la gloria eterna suele tener obstáculos. En la previa de su histórica noche en el Mundial 2026 , donde se consagró como el máximo artillero histórico de las Copas del Mundo, Lionel Messi sumó una estadística inusual y negativa en su carrera: se convirtió en el futbolista con más penales errados en la historia de los Mundiales .

Cuánto cuesta la campera de la Selección Argentina con la que saltaron al campo de juego y cantaron el himno

Diario Los Andes en la previa del duelo de la Selección Argentina ante Austria por el Mundial 2026

El capitán de la Selección Argentina falló desde los doce pasos en el arranque del partido frente a Austria, correspondiente a la fecha 2 del Grupo J, sumando su tercera ejecución malograda en este tipo de torneos.

La jugada que originó la pena máxima nació de una gran acción de peligro en favor de la Albiceleste. El delantero Lautaro Martínez ingresó al área y fue derribado por Stefan Posch, quien le impactó en el tobillo en una acción compartida con Xaver Schlager.

Tras momentos de incertidumbre, el árbitro principal Amin Omar recibió el llamado del VAR . Luego de revisar la jugada en la pantalla desde múltiples ángulos, sancionó penal para Argentina. Sin embargo, la resolución no fue la esperada:

Con este remate, el rosarino se consolidó además como el jugador que más penales ejecutó en la historia de la competición (sin contar tandas de definición). En total, acumula 7 penales pateados , con un balance de 4 convertidos y 3 errados .

El desenlace: El disparo salió desviado por el palo izquierdo, una ejecución inusualmente incómoda para el astro, mientras el arquero Alexander Schlager adivinaba la intención arrojándose hacia el mismo sector.

La ejecución: Lionel Messi asumió la responsabilidad con un remate cruzado.

Las tres fallas de Messi en Copas del Mundo se distribuyen de la siguiente manera:

Rusia 2018: Ante Islandia en el debut (atajado por Hannes Halldórsson).

Qatar 2022: Ante Polonia en fase de grupos (atajado por Wojciech Szczsny).

Mundial 2026: Ante Austria en fase de grupos (desviado).

Con este último registro, el "10" argentino se transformó en el primer futbolista de la historia en fallar un penal en tres ediciones consecutivas de la Copa del Mundo.

Embed ¡¡NO, LEO!! MESSI LA CRUZÓ DE MÁS Y FALLÓ EL PENAL VS. AUSTRIA.



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La revancha llegó rápido y con récord absoluto

Afortunadamente para el combinado dirigido por Lionel Scaloni, el fútbol da revanchas inmediatas. Pocos minutos después de su fallo, Messi conectó un remate a la carrera tras una precisa asistencia del defensor Facundo Medina, quebrando el cero en el marcador en Dallas.

Embed ¡¡EL DEL RÉCORD PARA EL GOAT!! JUGADA FENOMENAL DE ARGENTINA Y GOL DE MESSI PARA EL 1-0 VS. AUSTRIA. ¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!



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Ese tanto no solo le dio la ventaja a la Selección, sino que le permitió alcanzar los 17 goles mundialistas, superando definitivamente la marca que el alemán Miroslav Klose ostentó durante doce años.