22 de junio de 2026 - 15:40

El récord negativo de Lionel Messi en el Mundial 2026: el jugador con más penales errados en la historia

En el duelo ante Austria por el Mundial 2026, Lionel Messi desvió un remate desde los 12 pasos y se convirtió en el jugador con más penales fallados en la historia del certamen.

El Increíble penal que falló Lionel Messi ante Austría por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.&nbsp;

El Increíble penal que falló Lionel Messi ante Austría por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. 

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El capitán de la Selección Argentina falló desde los doce pasos en el arranque del partido frente a Austria, correspondiente a la fecha 2 del Grupo J, sumando su tercera ejecución malograda en este tipo de torneos.

Así fue el penal cobrado por el VAR ante Austria

La jugada que originó la pena máxima nació de una gran acción de peligro en favor de la Albiceleste. El delantero Lautaro Martínez ingresó al área y fue derribado por Stefan Posch, quien le impactó en el tobillo en una acción compartida con Xaver Schlager.

Tras momentos de incertidumbre, el árbitro principal Amin Omar recibió el llamado del VAR. Luego de revisar la jugada en la pantalla desde múltiples ángulos, sancionó penal para Argentina. Sin embargo, la resolución no fue la esperada:

  • La ejecución: Lionel Messi asumió la responsabilidad con un remate cruzado.

  • El desenlace: El disparo salió desviado por el palo izquierdo, una ejecución inusualmente incómoda para el astro, mientras el arquero Alexander Schlager adivinaba la intención arrojándose hacia el mismo sector.

El historial de Messi en los penales mundialistas

Con este remate, el rosarino se consolidó además como el jugador que más penales ejecutó en la historia de la competición (sin contar tandas de definición). En total, acumula 7 penales pateados, con un balance de 4 convertidos y 3 errados.

Las tres fallas de Messi en Copas del Mundo se distribuyen de la siguiente manera:

  • Rusia 2018: Ante Islandia en el debut (atajado por Hannes Halldórsson).

  • Qatar 2022: Ante Polonia en fase de grupos (atajado por Wojciech Szczsny).

  • Mundial 2026: Ante Austria en fase de grupos (desviado).

Con este último registro, el "10" argentino se transformó en el primer futbolista de la historia en fallar un penal en tres ediciones consecutivas de la Copa del Mundo.

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La revancha llegó rápido y con récord absoluto

Afortunadamente para el combinado dirigido por Lionel Scaloni, el fútbol da revanchas inmediatas. Pocos minutos después de su fallo, Messi conectó un remate a la carrera tras una precisa asistencia del defensor Facundo Medina, quebrando el cero en el marcador en Dallas.

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Ese tanto no solo le dio la ventaja a la Selección, sino que le permitió alcanzar los 17 goles mundialistas, superando definitivamente la marca que el alemán Miroslav Klose ostentó durante doce años.

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