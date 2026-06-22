Con doblete de Kylian Mbappé, Francia venció a Irak tras la reanudación en Filadelfia

El duelo entre Francia e Irak por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 terminó con victoria francesa por 3-0, en un encuentro que tuvo como gran protagonista a Kylian Mbappé , autor de dos goles y figura excluyente del partido. Con este resultado, el conjunto dirigido por Didier Deschamps aseguró su clasificación a los 16avos de final, mientras que el delantero quedó a solo dos tantos de alcanzar el récord de Lionel Messi como máximo goleador histórico de los Mundiales.

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El encuentro, disputado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, debió ser suspendido durante casi dos horas debido a una intensa tormenta eléctrica que afectó el desarrollo del juego sobre el cierre del primer tiempo. El partido se encontraba 1-0 a favor de Francia, con un gol de Mbappé a los 14 minutos, en un trámite que ya mostraba dominio del conjunto europeo.

D esde los 25 minutos del primer tiempo, el encuentro comenzó a disputarse bajo una fuerte lluvia que fue intensificándose con el paso del tiempo. A pesar de haberse activado una alerta meteorológica hora s antes del inicio, el partido se había puesto en marcha, pero la situación climática obligó a su interrupción al finalizar la primera etapa.

En el entretiempo, y tras constantes actualizaciones del servicio meteorológico, las autoridades determinaron la suspensión provisoria del encuentro por seguridad, en el marco del estricto protocolo vigente en Estados Unidos ante tormentas eléctricas.

La normativa aplicada en territorio estadounidense e stablece la suspensión obligatoria cuando se detecta actividad eléctrica en un radio aproximado de 13 kilómetros del estadio . Este sistema no depende de la decisión de los árbitros ni de los equipos, ya que tiene carácter preventivo y obligatorio.

El procedimiento responde a estándares de seguridad que priorizan la integridad de jugadores, cuerpos técnicos y espectadores, ante la alta frecuencia de tormentas eléctricas en la región durante el verano.

7fc6e5ddad44679b37d0148f4fe180331691ea3fw (2) Didier Deschamps feliz por el triunfo y felicita a su goleador, Kylian Mbappé, tras el triunfo del conjunto francés frente a Irak. EFE

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2069213369039573394&partner=&hide_thread=false ¡EL ERROR EN EL FONDO DE IRAK DERIVÓ EN EL SEGUNDO GOL DE FRANCIA!A los 54’, Mbappé anotó el 2-0. pic.twitter.com/PNzrorPSQJ — TyC Sports (@TyCSports) June 23, 2026

Reanudación y dominio francés

Tras casi dos horas de espera, el encuentro se reanudó con el inicio del segundo tiempo. Francia mantuvo su dominio y amplió rápidamente la ventaja: a los 9 minutos del complemento, un error defensivo entre Zaid Tahsen y el arquero permitió a Mbappé marcar su segundo gol de la noche.

Con ese tanto, el delantero francés alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, quedando a uno de igualar el récord histórico de Miroslav Klose y a dos de Lionel Messi, líder de la tabla con 18.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2069167793014992953&partner=&hide_thread=false NO BUENO… ¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO DE MBAPPÉ PARA EL 1-0 DE FRANCIA VS. IRAK!! ¡INATAJABLE!#ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/h9UQTZujlX — SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2026

Cierre con goleada y clasificación asegurada

Francia no bajó el ritmo tras el segundo tanto y continuó presionando alto. A los 20 minutos del segundo tiempo, Ousmane Dembélé convirtió el 3-0 definitivo tras una asistencia de Mbappé, sellando la victoria y la clasificación del conjunto europeo a la siguiente ronda.

467336d6d7e23b53e3a085587f65997e504fadbcw (1) Mbappé la gran figura de Francia frente a Irak. EFE

El delantero del Real Madrid tuvo además varias oportunidades para ampliar el marcador, pero no logró concretarlas en el tramo final del encuentro.

Con esta actuación, Francia avanzó a los 16avos de final del Mundial 2026, mientras que Mbappé se consolidó como una de las grandes figuras del torneo y quedó a un paso de la cima histórica de goleadores mundialistas.

Minuto a minuto y estadísticas de Francia - Irak: