Con doblete de Kylian Mbappé, Francia venció a Irak tras la reanudación en Filadelfia

El duelo entre Francia e Irak por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 terminó con victoria francesa por 3-0, en un encuentro que tuvo como gran protagonista a Kylian Mbappé, autor de dos goles y figura excluyente del partido. Con este resultado, el conjunto dirigido por Didier Deschamps aseguró su clasificación a los 16avos de final, mientras que el delantero quedó a solo dos tantos de alcanzar el récord de Lionel Messi como máximo goleador histórico de los Mundiales.
El encuentro, disputado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, debió ser suspendido durante casi dos horas debido a una intensa tormenta eléctrica que afectó el desarrollo del juego sobre el cierre del primer tiempo. El partido se encontraba 1-0 a favor de Francia, con un gol de Mbappé a los 14 minutos, en un trámite que ya mostraba dominio del conjunto europeo.
Un desarrollo condicionado por el clima
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Desde los 25 minutos del primer tiempo, el encuentro comenzó a disputarse bajo una fuerte lluvia que fue intensificándose con el paso del tiempo. A pesar de haberse activado una alerta meteorológica horas antes del inicio, el partido se había puesto en marcha, pero la situación climática obligó a su interrupción al finalizar la primera etapa.
En el entretiempo, y tras constantes actualizaciones del servicio meteorológico, las autoridades determinaron la suspensión provisoria del encuentro por seguridad, en el marco del estricto protocolo vigente en Estados Unidos ante tormentas eléctricas.
El protocolo de seguridad que detuvo el partido
La normativa aplicada en territorio estadounidense establece la suspensión obligatoria cuando se detecta actividad eléctrica en un radio aproximado de 13 kilómetros del estadio. Este sistema no depende de la decisión de los árbitros ni de los equipos, ya que tiene carácter preventivo y obligatorio.
El procedimiento responde a estándares de seguridad que priorizan la integridad de jugadores, cuerpos técnicos y espectadores, ante la alta frecuencia de tormentas eléctricas en la región durante el verano.
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Didier Deschamps feliz por el triunfo y felicita a su goleador, Kylian Mbappé, tras el triunfo del conjunto francés frente a Irak.
EFE
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Reanudación y dominio francés
Tras casi dos horas de espera, el encuentro se reanudó con el inicio del segundo tiempo. Francia mantuvo su dominio y amplió rápidamente la ventaja: a los 9 minutos del complemento, un error defensivo entre Zaid Tahsen y el arquero permitió a Mbappé marcar su segundo gol de la noche.
Con ese tanto, el delantero francés alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, quedando a uno de igualar el récord histórico de Miroslav Klose y a dos de Lionel Messi, líder de la tabla con 18.
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Cierre con goleada y clasificación asegurada
Francia no bajó el ritmo tras el segundo tanto y continuó presionando alto. A los 20 minutos del segundo tiempo, Ousmane Dembélé convirtió el 3-0 definitivo tras una asistencia de Mbappé, sellando la victoria y la clasificación del conjunto europeo a la siguiente ronda.
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Mbappé la gran figura de Francia frente a Irak.
EFE
El delantero del Real Madrid tuvo además varias oportunidades para ampliar el marcador, pero no logró concretarlas en el tramo final del encuentro.
Con esta actuación, Francia avanzó a los 16avos de final del Mundial 2026, mientras que Mbappé se consolidó como una de las grandes figuras del torneo y quedó a un paso de la cima histórica de goleadores mundialistas.
Minuto a minuto y estadísticas de Francia - Irak: