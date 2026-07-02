El Top 20 de los mejores jugadores del Mundial 2026: ¿Quién lidera el ranking?

El Mundial 2026 no da tregua y el rendimiento de las máximas figuras del planeta fútbol cambia partido a partido. Tras el cierre de la primera etapa y los primeros cruces de eliminación directa, el ranking de las grandes estrellas de la Copa del Mundo se ha modificado por completo.

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Aunque Lionel Messi fue el líder absoluto de la fase de grupos, el hecho de tener un partido menos respecto a competidores que ya disputaron los octavos de final provocó un cambio en la cima: Kylian Mbappé es el nuevo líder del torneo .

Para confeccionar esta lista de los mejores jugadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , combinamos estadísticas objetivas con el valor de las circunstancias en la cancha: goles, asistencias, jugadas clave, atajadas determinantes y, sobre todo, el impacto del futbolista. No es lo mismo marcar el quinto gol de una goleada que anotar el doblete para dar vuelta un partido decisivo.

A continuación, repasamos el impacto de las cinco estrellas que están dominando la cita mundialista:

Kylian Mbappé (Francia): Con 6 goles y 2 asistencias, lidera el Top 20 de los jugadores del Mundial 2026.

1. Kylian Mbappé (Francia): Con 6 goles y 2 asistencias , el delantero francés es el jugador más influyente del torneo. Mbappé muestra su versión más completa y madura: letal en velocidad, desequilibrante ante defensas cerradas y sumamente peligroso con remates de media distancia.

2. Lionel Messi (Argentina): El capitán argentino firmó una fase de grupos descomunal: 6 goles en 3 partidos, promediando un exótico doblete por encuentro. A sus 39 años, el "10" desafía al tiempo y sigue demostrando por qué domina este deporte.

3. Harry Kane (Inglaterra): El faro ofensivo de los Tres Leones registra 5 goles. Apareció cuando las papas quemaban y su selección sufría ante Congo: metió un doblete clave para dar vuelta el partido y meter a Inglaterra en octavos de final.

4. Vinícius Júnior (Brasil): El mejor jugador del 'Scratch' en lo que va del torneo. Suma 4 tantos y destaca por su gambeta y desequilibrio. Se adaptó a una posición más centralizada gracias a Carlo Ancelotti, quien volvió a sacar la versión más determinante del "7".

5. Erling Haaland (Noruega): En el debut mundialista de Noruega, el "Androide" está haciendo historia. Lleva 5 goles en apenas 3 partidos disputados; una eficacia en estado puro que clasificó al conjunto nórdico a los octavos de final.

Vozinha (Cabo Verde): El arquero de la gran revelación. Clave en la histórica clasificación de su país con una actuación consagratoria ante España y Arabia Saudita. EFE

El Top 10 de las figuras del Mundial 2026

El listado de los futbolistas más destacados se completa con mediocampistas creativos, extremos desequilibrantes y un arquero histórico:

6. Michael Olise (Francia): El líder de asistencias del Mundial (5 pases gol). Aunque no convirtió, se transformó en el eje creativo de los Galos jugando centralizado.

7. Julián Quiñones (México): Puro desequilibrio y confianza. Lleva 3 goles y genera peligro constante cada vez que pisa el área rival.

8. Ismael Saibari (Marruecos): El nuevo jugador del Bayern Munich brilla como "falso nueve". Potencia, velocidad y diagonales letales para el ataque africano.

9. Ousmane Dembélé (Francia): Registra 4 goles y 2 asistencias. Cedió protagonismo individual para jugar pegado a la banda derecha en función del equipo.

10. Vozinha (Cabo Verde): El arquero de la gran revelación. Clave en la histórica clasificación de su país con una actuación consagratoria ante España y Arabia Saudita.

Matías Galarza Fonda, figura de Paraguay está entre los mejores 20 jugadores del Mundial 2026. Gentileza.

¿Quiénes completan el Top 20 del Mundial 2026?

Fuera de los diez principales puestos, otros futbolistas están firmando una Copa del Mundo de altísimo nivel y sostienen las ilusiones de sus países:

11.Matías Galarza Fonda (Paraguay)

12. Bruno Guimaraes (Brasil)

13. Achraf Hakimi (Marruecos)

14. Elliot Anderson (Inglaterra)

15. Folarin Balogun (Estados Unidos)

16. Jonathan David (Canadá)

17. Erik Lira (México)

18. Bart Verbruggen (Países Bajos)

19. Antonio Nusa (Noruega)

20. Daniel Muñoz (Colombia)