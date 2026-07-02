2 de julio de 2026 - 19:37

El chamán ghanés Bonsam lanzó una fuerte predicción para el partido Argentina-Cabo Verde. ¿Qué dijo?

Alerta en la Selección Argentina. El chamán ghanés que maldijo a Harry Kane predijo la eliminación de Argentina ante Cabo Verde

Su nombre real es&nbsp;Stephen Osei Mensah, un ciudadano ghanés, quien nació en la región de Ashanti en 1973.&nbsp; Fue víctima de una explosión de gas en su adolescencia, por lo que sufrió graves quemaduras en su cara y otras partes del cuerpo.

Su nombre real es Stephen Osei Mensah, un ciudadano ghanés, quien nació en la región de Ashanti en 1973.  Fue víctima de una explosión de gas en su adolescencia, por lo que sufrió graves quemaduras en su cara y otras partes del cuerpo.

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Los Andes | Redacción Deportes
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¿Quién es Nana Kwaku Bonsam, el brujo que atemoriza a los hinchas?

El nombre de este chamán se volvió viral a nivel global tras cumplir con éxito una amenaza directa contra una de las máximas estrellas del fútbol actual: Harry Kane.

En la previa del cruce entre Inglaterra y Ghana por la fase de grupos, Bonsam anunció públicamente su plan:

"Estoy trabajando en Kane. No le deseo una lesión grave, será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana".

El resultado le dio la razón: el partido terminó 0-0 y fue el único encuentro en todo el torneo en el que el delantero del Bayern Munich no logró convertir. Tras el partido, el brujo sacó chapa: ¡Soy el brujo más poderoso del mundo! Ahora voy a liberar a Harry Kane para que haga un gol”. Creer o reventar, en el partido siguiente, el inglés volvió a marcar ante Panamá.

MUNDIAL 2026. El cham&aacute;n ghan&eacute;s Nana Kwaku Bonsam dijo que ha lanz&oacute; una maldici&oacute;n sobre Harry Kane para que no marque contra Ghana en la Copa Mundial de la FIFA.

MUNDIAL 2026. El chamán ghanés Nana Kwaku Bonsam dijo que ha lanzó una maldición sobre Harry Kane para que no marque contra Ghana en la Copa Mundial de la FIFA.

La nueva y preocupante predicción contra la Scaloneta

Con los antecedentes a su favor, el brujo ghanés no dudó en apuntar sus energías hacia el equipo de Lionel Messi y tiró una frase que ya recorre las redes sociales: "Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final".

El cruce del viernes definirá cuál de las dos selecciones se mete en los octavos de final del Mundial, y aunque en los papeles el equipo de Lionel Scaloni es el claro favorito, las fuerzas esotéricas ya juegan su propio partido.

Historial de Argentina contra selecciones africanas en Mundiales

Más allá de los pronósticos de Bonsam, las estadísticas históricas juegan a favor de la Albiceleste. Esta será la primera vez que Argentina enfrente a un país africano en una instancia de eliminación directa, pero los antecedentes generales en Copas del Mundo muestran un saldo muy positivo:

  • Partidos jugados: 7 encuentros.

  • Victorias de Argentina: 6 triunfos (5 veces ante Nigeria y 1 contra Costa de Marfil).

  • Derrotas: 1 sola caída.

El único tropiezo argentino ante un rival de este continente ocurrió en el Mundial de Italia 1990, cuando Camerún dio el histórico batacazo al vencer 1-0 al equipo que comandaba Diego Armando Maradona en el partido inaugural. ¿Podrá Cabo Verde repetir la historia de la mano de la profecía, o el equipo de Scaloni romperá el maleficio?

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