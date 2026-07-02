El chamán ghanés Bonsam lanzó una fuerte predicción para el partido Argentina-Cabo Verde. ¿Qué dijo?

El Mundial 2026 no solo se juega dentro de la cancha, sino también en el terreno de las predicciones y las supersticiones. En las últimas horas, una escalofriante profecía encendió las alarmas en el bando albiceleste: Nana Kwaku Bonsam, el famoso brujo ghanés, predijo que la Selección Argentina quedará eliminada ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

Intensa requisa a la Selección argentina en Miami: el extraño objeto prohibido que desató las risas de Messi

Según el místico africano, los "Tiburones Azules" darán el golpe más grande de la Copa del Mundo en el Hard Rock Stadium de Miami y dejarán afuera al vigente defensor del título.

El nombre de este chamán se volvió viral a nivel global tras cumplir con éxito una amenaza directa contra una de las máximas estrellas del fútbol actual: Harry Kane.

¡PREDICCIÓN QUE SACUDE AL MUNDIAL! Nana Kwaku Bonsam, el espiritualista ghanés que se hizo viral por el supuesto “embrujo” a Harry Kane, lanzó una nueva y polémica profecía. Asegura que Cabo Verde será la selección que eliminará a Argentina de Lionel Messi en… pic.twitter.com/dRE3YJQz6o

En la previa del cruce entre Inglaterra y Ghana por la fase de grupos, Bonsam anunció públicamente su plan:

"Estoy trabajando en Kane. No le deseo una lesión grave, será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana".

El resultado le dio la razón: el partido terminó 0-0 y fue el único encuentro en todo el torneo en el que el delantero del Bayern Munich no logró convertir. Tras el partido, el brujo sacó chapa: “¡Soy el brujo más poderoso del mundo! Ahora voy a liberar a Harry Kane para que haga un gol”. Creer o reventar, en el partido siguiente, el inglés volvió a marcar ante Panamá.

MUNDIAL 2026. El chamán ghanés Nana Kwaku Bonsam dijo que ha lanzó una maldición sobre Harry Kane para que no marque contra Ghana en la Copa Mundial de la FIFA. Gentileza.

La nueva y preocupante predicción contra la Scaloneta

Con los antecedentes a su favor, el brujo ghanés no dudó en apuntar sus energías hacia el equipo de Lionel Messi y tiró una frase que ya recorre las redes sociales: "Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final".

El cruce del viernes definirá cuál de las dos selecciones se mete en los octavos de final del Mundial, y aunque en los papeles el equipo de Lionel Scaloni es el claro favorito, las fuerzas esotéricas ya juegan su propio partido.

Historial de Argentina contra selecciones africanas en Mundiales

Más allá de los pronósticos de Bonsam, las estadísticas históricas juegan a favor de la Albiceleste. Esta será la primera vez que Argentina enfrente a un país africano en una instancia de eliminación directa, pero los antecedentes generales en Copas del Mundo muestran un saldo muy positivo:

Partidos jugados: 7 encuentros.

Victorias de Argentina: 6 triunfos (5 veces ante Nigeria y 1 contra Costa de Marfil).

Derrotas: 1 sola caída.

El único tropiezo argentino ante un rival de este continente ocurrió en el Mundial de Italia 1990, cuando Camerún dio el histórico batacazo al vencer 1-0 al equipo que comandaba Diego Armando Maradona en el partido inaugural. ¿Podrá Cabo Verde repetir la historia de la mano de la profecía, o el equipo de Scaloni romperá el maleficio?