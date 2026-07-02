2 de julio de 2026 - 22:37

Australia se mide con Egipto por el Mundial 2026: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo

MUNDIAL 2026. En Dallas, las selecciones de Australia y Egipto se medirán por los 16vos de final en la llave que también están Argentina y Cabo Verde.

MUNDIAL 2026: Australia vs. Egipo por los 16avos de final. Partidazo.&nbsp;

MUNDIAL 2026: Australia vs. Egipo por los 16avos de final. Partidazo. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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La probable formación de Australia vs. Egipto por el Mundial 2026

Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Cristian Volpato; Nestory Irankunda. DT: Tony Popovi.

La probable formación de Egipto vs. Australia por el Mundial 2026

Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Mahmoud Saber, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Australia vs. Egipto por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 15
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Gustavo Tejera
  • Estadio: Dallas

Australia vs. Egipto por el Mundial 2026: estadísticas y minuto a minuto

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