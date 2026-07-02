Australia se mide con Egipto por el Mundial 2026: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo

Australia y Egipto jugarán este viernes desde las 15 en el Estadio Dallas, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambos equipos culminaron en sus respectivos grupos y van por una histórica clasificación a octavos, donde el ganador enfrentará al vencedor de Argentina-Cabo Verde.
MUNDIAL 2026. Mohamed Salah la gran figura de Egipto.
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La probable formación de Australia vs. Egipto por el Mundial 2026
Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Cristian Volpato; Nestory Irankunda. DT: Tony Popovi.
La probable formación de Egipto vs. Australia por el Mundial 2026
Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Mahmoud Saber, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.