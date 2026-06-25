De joyero en Turquía a fenómeno viral: quién es Udi Neco, el fanático turco que causa furor en el Mundial 2026

Exmiembro de la Gendarmería turca y actual joyero, Necdet Ölçerman rinde homenaje a los colores del Besiktas con una caracterización que utiliza desde hace años.

Quién es Udi Neco, el fanático de Turquía con el rostro pintado que es furor en el Mundial 2026.

Necdet Ölçerman, conocido como Udi Neco, es uno de los personajes más icónicos del Mundial 2026 sin ser futbolista. Su rostro pintado de negro azabache con detalles blancos llamó la atención global durante el partido entre Turquía y Australia, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno viral en las redes sociales.

Para el público internacional, su aparición fue una novedad absoluta, pero en Turquía es una figura establecida en las gradas de los estadios. Su estética no es una improvisación para el torneo actual, sino un tributo sostenido a los colores del Besiktas de Estambul, club al que apoya apasionadamente desde hace años. La prensa turca ya lo había destacado durante la Eurocopa 2024, aunque la cita mundialista multiplicó su visibilidad.

image El origen del apodo y la trayectoria de Necdet Ölçerman El sobrenombre "Udi Neco" combina una forma coloquial de su nombre con su identidad cultural. "Udi" es el término utilizado en Turquía para referirse a los intérpretes del ud, un instrumento de cuerda tradicional muy popular en la región. Antes de su etapa como seguidor reconocido, Ölçerman tuvo una carrera profesional en la Gendarmería turca y posteriormente se dedicó al sector de la joyería, oficios que contrastan con su actual notoriedad mediática.

image En su cuenta de Instagram, donde supera el millón de seguidores, documenta su estrecha relación con el Besiktas. Incluso recibió una camiseta oficial como reconocimiento de manos de Hasan Arat, expresidente de la institución, por su labor difundiendo los colores del club a nivel global. La viralización de su imagen ha llevado a que circulen también fotos suyas sin maquillaje, mostrando el rostro de un hombre común fuera de las canchas.

Ölçerman estuvo presente en los compromisos de Turquía frente a Australia y Paraguay en el Grupo C. A pesar de que su selección enfrenta un panorama deportivo complicado con dos derrotas consecutivas, Udi Neco mantiene su presencia en las tribunas para el cierre de la fase de grupos contra Estados Unidos. Su fama actual reside en el fuerte contraste entre su vida cotidiana como empresario y la impactante caracterización que luce en cada encuentro.