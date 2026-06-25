Con una mano en la boca y otra en la sien: el gesto de RD Congo que conmocionó al Mundial 2026

La protesta, iniciada por el jugador Cédric Bakambu, denuncia el vínculo entre la extracción de minerales para tecnología y las masacres de civiles en el este del país.

El gesto que realizan los jugadores de el RD Congo: tapan con su mano la boca y con la otra apuntan a la sien.

La selección de la República Democrática del Congo utilizó su plataforma en el Mundial 2026 para denunciar la violencia sistemática en su territorio. Durante el himno, los representantes congoleños realizaron un gesto coordinado tapándose la boca con una mano y apuntando a su sien con la otra, simbolizando el silencio internacional ante las masacres por el control de minerales estratégicos.

Este gesto consiste en cubrirse la boca con una mano mientras con la otra se simula apuntar a la cabeza con una pistola. Según las fuentes, la mano en la boca representa la censura, el silencio y la indiferencia de la comunidad internacional. Por otro lado, los dedos en la sien representan la violencia armada, las masacres y la ejecución sistemática de civiles. Esta protesta fue creada originalmente por el jugador Cédric Bakambu.

image Cédric Bakambu también juega en el Real Betis Balompié. ¿Por qué el Congo protesta en el Mundial? El conflicto por los minerales El trasfondo de esta acción es un conflicto armado que persiste desde finales de los años noventa. En la región oriental, diversos grupos rebeldes, como el M23, disputan el control de minerales estratégicos como el coltán, cobalto, cobre y oro. Estos recursos son fundamentales para la industria tecnológica global, incluyendo la fabricación de smartphones y baterías de automóviles eléctricos. Amnistía Internacional reporta que los grupos armados en la zona cometen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Las investigaciones documentan ataques brutales contra la población civil, como el ocurrido en la aldea de Ntoyo, donde combatientes asesinaron a más de 60 personas utilizando hachas y machetes. También se han registrado asaltos a centros de salud donde se disparaba a todo lo que se movía. Las víctimas sobrevivientes reportan secuestros masivos, trabajos forzados y el reclutamiento de niños de tan solo 10 años para participar en la violencia. El conflicto ha provocado que más de 8 millones de personas abandonen sus hogares y que 26 millones sufran inseguridad alimentaria severa.