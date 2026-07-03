Suiza eliminó a Argelia y avanzó a octavos de final del Mundial 2026

Suiza dio otro paso firme en el Mundial 2026 al vencer 2-0 a Argelia en el BC Place de Vancouver y asegurar su clasificación a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Colombia y Ghana.

El equipo dirigido por Murat Yakin marcó diferencias desde el inicio del encuentro. A los 10 minutos del primer tiempo, Breel Embolo abrió el marcador, mientras que Dan Ndoye amplió la ventaja apenas comenzado el complemento para sentenciar el resultado.

"Manzambi": Por los comentarios sobre el gol de Breel Embolo ante Argelia en la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/5Hkfb9LMND

Argelia intentó reaccionar con mayor posesión y algunas aproximaciones lideradas por Riyad Mahrez , pero nunca encontró los espacios para vulnerar a una defensa suiza que se mostró sólida durante todo el partido.

SALIÓ DORMIDO ARGELIA AL SEGUNDO TIEMPO. En la primera jugada del complemento dos despejes de TERROR y golazo a colocar de Ndoye para el 2-0 de Suiza en los 16° de final. ⚽ #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/OQvMVDxdPp

Con Granit Xhaka y Remo Freuler manejando los tiempos en la mitad de la cancha, el conjunto europeo controló el desarrollo del juego y obligó al equipo africano a asumir riesgos que no logró capitalizar.

Tras el segundo gol, el seleccionado dirigido por Vladimir Petkovic, precisamente un exentrenador de Suiza, buscó variantes ofensivas desde el banco, aunque careció de precisión en los últimos metros y no pudo descontar.

El triunfo también tuvo un valor histórico para Suiza, que consiguió su primera victoria en un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo desde 1938. Además, mantiene su invicto en el torneo y ratificó el buen nivel que había mostrado durante la fase de grupos.

Por el lado de Argelia, la eliminación puso fin a una campaña que había generado ilusión tras superar la primera fase, pero que terminó sin poder dar el golpe en el primer duelo de eliminación directa.

La despedida también podría marcar el cierre de un ciclo para Riyad Mahrez, quien habría disputado su último partido con la selección argelina, luego de convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la historia de su país.

Con confianza y un funcionamiento colectivo consolidado, Suiza buscará ahora seguir avanzando en el Mundial cuando dispute los octavos de final ante el ganador del choque entre Colombia y Ghana.