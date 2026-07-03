3 de julio de 2026 - 21:45

Selección Argentina vs. Egipto: día, hora y estadio confirmados para los octavos de final del Mundial 2026

La Albiceleste tiene confirmado día, horario y lugar para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Selección Argentina vs. Egipto: día, hora y estadio confirmados para los octavos de final del Mundial 2026

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EFE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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El encuentro ante los Africanos fue durísimo, parejo y sin definición hasta el cierre mismo. La Albiceleste por momentos padeció, pero finalmente logró dar el paso hacia la siguiente instancia de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina juega el martes al mediodía:

La Selección Argentina volvió a protagonizar un momento inolvidable: jugadores e hinchas cantaron el Himno Nacional a una sola voz e hicieron estremecer al Hard Rock Stadium antes del inicio del encuentro.

La Selección Argentina volvió a protagonizar un momento inolvidable: jugadores e hinchas cantaron el Himno Nacional a una sola voz e hicieron estremecer al Hard Rock Stadium antes del inicio del encuentro.

Por fuera de las dudas que generó la actuación del equipo, hay una certeza pensando en los octavos de final. El día, la hora, el estadio y el rival de disputa del duelo mano a mano por un lugar en los cuartos.

A partir de lo informado por la FIFA en el calendario oficial, la Selección Argentina ya conoce que el partido ante Egipto se disputará el próximo martes 7 de julio a las 13 horas (horario de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Así, el equipo de Lionel Scaloni tendrá pocos días para recuperarse y viajar hacia Atlanta, a diferencia de lo que venía ocurriendo con las anteriores presentaciones. Por otro lado, los fanáticos Albicelestes tendrán que organizarse para seguir al conjunto nacional en pleno horario laboral.

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