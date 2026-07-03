Cabo Verde, el humilde equipo de Bubista que se ganó el respeto del mundo

La agónica y trabajada victoria de la Selección Argentina por los 16vos de final del Mundial 2026 no logró opacar el rendimiento de un equipo que quedará en el recuerdo de los futboleros. Cabo Verde cerró una primera experiencia más que positiva en la Copa del Mundo, y demostró que el nombre propio no lo es todo.

Cuando se realizó el sorteo de la Copa del Mundo, allá por 2025, nadie imaginaba que la humilde Cabo Verde podía llegar a 16vos de final y complicarle la vida al actual campeón del mundo. Ni siquiera estaba en la cabeza la posibilidad de hacer una buena tarea en una fase de grupos donde debía enfrentar a dos ganadoras del máximo certamen: España y Uruguay.

Sin embargo, lo que era impensando para todos, era la meta del cuadro de África. Así llegó para disputar el Mundial. Convencido de sus fortalezas, consciente de sus debilidades, y con la historia por delante.

El debut ante España fue apenas el primer paso para la construcción del capítulo dorado. Defendió con mucha autoridad, cometiendo casi ninguna infracción a lo largo de toda la jornada, le cerró los caminos a uno de los grandes candidatos, y se apoyó en la figura de su arquero Vozinha cuando lo necesitó. De esta manera sacó una igualdad que retumbó en todo el globo.

La segunda fecha fue ante Uruguay, y el desafío era gigante: revalidar todo lo realizado en la primera jornada. En esa ocasión, el entramado defensivo sufrió un poco más, y tuvo que aparecer la faceta ofensiva, que hasta ese momento era desconocida . La apertura del marcador de Kevin Pina, y el golazo de tiro libre de Hélio Varela alcanzaron para obtener otra igualdad y quedar de cara a la posibilidad de la clasificación.

Ante Arabia Saudita padeció mucho, debido a que tuvo que cumplir con la tarea de llevar adelante el trámite del encuentro sin sentirse del todo cómodo. Le pesó tener que abrochar el pase a la siguiente instancia, y no pudo doblegar a un muy débil cuadro de Medio Oriente. Sin embargo, pudo pasar a la siguiente ronda porque Uruguay, que debía ganar, también quedó en deuda.

La Selección Argentina, el gran rival al que le hizo partido:

Así llegó el duelo ante la Albiceleste, donde en la previa se lo catalogaba como el gran perdedor. Muchos vaticinaban una goleada en contra, y una noche sin problemas para los de Lionel Scaloni. Pero nada de eso pasó.

Cabo Verde volvió al plan original, cerró los caminos hacia el arquero Vozinha (que cada vez que lo buscaron respondió de enorme manera), defendió en un bloque bajo y apostó a la velocidad y buena pegada de sus futbolistas para lastimar al rival. No se desesperó en las ocasiones en las que estuvo abajo en el marcador, y logró estirar el trámite hasta el cierre del alargue.

El cabezazo de Cuti Romero decretó la clasificación de la Selección Argentina, y le puso fin al sueño Africano. Pero no pudo borrar una certeza: los humildes también pueden hacer historia. El entrenador Bubista creó un equipo de autor, que el mundo del fútbol disfrutó. Aplausos.