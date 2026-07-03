3 de julio de 2026 - 22:19

Lionel Scaloni, tras la agónica clasificación: "Fue un partido durísimo, pero este equipo nunca se rinde"

El entrenador de la Selección Argentina destacó la entrega de sus jugadores luego del sufrido triunfo 3 a 2 sobre Cabo Verde en el Mundial 2026. También elogió al rival y habló de lo que significó alcanzar los 100 partidos al frente de la Albiceleste.

La reflexión del entrenador argentino Lionel Scaloni, tras el sufrido pase a octavos: Hay que rescatar lo positivo.

La reflexión del entrenador argentino Lionel Scaloni, tras el sufrido pase a octavos: "Hay que rescatar lo positivo".

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EFE
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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Serio, visiblemente agotado y todavía procesando el desgaste emocional del encuentro, el DT analizó una clasificación que se definió recién en el tiempo suplementario gracias al cabezazo de Cristian Romero.

"Fue un partido durísimo, pero siempre hay que rescatar lo positivo de este equipo nunca se rinde", resumió el entrenador en sus primeras declaraciones.

El reconocimiento a un rival que sorprendió a todos

Scaloni también dedicó parte de su análisis a destacar la actuación de Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial.

El conjunto africano logró igualar el marcador en dos oportunidades y obligó a Argentina a exigir al máximo sus recursos para conseguir la clasificación. "Quiero felicitar a nuestro rival. Siempre decimos que en un Mundial no hay rivales fáciles y este equipo lo demostró", señaló el entrenador.

Las palabras del DT reflejaron el respeto que generó el rendimiento de un seleccionado debutante que volvió a competir de igual a igual frente a una de las máximas candidatas al título.

El enorme abrazo de Lionel Messi a Cuti Romero tras convertir el gol del triunfo.

El enorme abrazo de Lionel Messi a Cuti Romero tras convertir el gol del triunfo.

"Los jugadores dieron todo"

Más allá de algunos pasajes de buen fútbol, Argentina encontró la clasificación principalmente desde el carácter y la entrega. Scaloni destacó ese aspecto por encima de cualquier análisis futbolístico y respaldó el esfuerzo realizado por sus dirigidos. "Los jugadores han dado todo. Nada es fácil en un Mundial", afirmó.

El entrenador valoró la capacidad del equipo para mantenerse competitivo incluso cuando el desarrollo del partido se volvió adverso.

Desahogo total de la Selecci&oacute;n Argentina tras el cabezazo de "Cuti" Romero, autor del gol que sell&oacute; la ag&oacute;nica victoria sobre Cabo Verde y la clasificaci&oacute;n a los octavos de final del Mundial.

Desahogo total de la Selección Argentina tras el cabezazo de "Cuti" Romero, autor del gol que selló la agónica victoria sobre Cabo Verde y la clasificación a los octavos de final del Mundial.

Un triunfo especial en su partido número 100

La victoria también tuvo un significado especial para Scaloni en lo personal. El encuentro frente a Cabo Verde marcó su partido número 100 como entrenador de la Selección argentina. Consultado por ese logro, el técnico prefirió poner el foco en lo vivido dentro del campo de juego antes que en la cifra. "Hoy ha sido una locura para todos nosotros, pero esto es el fútbol", expresó.

Con el pase asegurado a los octavos de final y un centenar de encuentros al frente de la Albiceleste, Scaloni volvió a demostrar por qué mantiene la misma línea desde que asumió el cargo: perfil bajo, reconocimiento al rival y respaldo absoluto a un plantel que, una vez más, encontró la forma de seguir en carrera.

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