vivo

¡Vamos Argentina! Con un tanto de Lionel Messi, la Selección derrota a Cabo Verde y se mete en octavos

Asistencia magistral de Licha Martínez, control de Messi en el área y golazo. La Selección Argentina derrota por 1-0 a Cabo Verde por los 16avos de final.

Lionel Messi apareció con toda su magia y con una definición exquisita, puso en ventaja a la Argentina. Golazo.&nbsp;
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Excelente definici&oacute;n de Lionel Messi en el &aacute;rea para poner en ventaja a la Argentina sobre Cabo Verde por 1-0 por los 16avos. de final de del Mundial 2026.

Excelente definición de Lionel Messi en el área para poner en ventaja a la Argentina sobre Cabo Verde por 1-0 por los 16avos. de final de del Mundial 2026.

Mundial 2026: apareció Messi y con una definición exquisita, Argentiina derrota 1-0 a Cabo Verde

Argentina o Cabo Verde vs. Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026: día, hora y sede confirmada

La Selección ya sabe a quién enfrentará en la próxima ronda en caso de superar los 16vos de final: este encuentro se disputará el próximo martes 7 de julio a las 13 (de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

Selección Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: minuto a minuto y estadísticas

Te puede interesar

Inspeccionaron a la Selección Argentina y le encontraron un magiclick a Cuti Romero: la viral reacción de Messi.

Intensa requisa a la Selección argentina en Miami: el extraño objeto prohibido que desató las risas de Messi

Por Redacción Deportes
 Joshua Kimmich, el líder de la renovación de Alemania.

Renovación en Alemania: 6 figuras históricas dejan la selección y asoma un jugador con raíces argentinas

Por Nicolás Salas
Lionel Messi apareció con toda su magia y con una definición exquisita, puso en ventaja a la Argentina. Golazo. 
En Vivo

¡Vamos Argentina! Con un tanto de Lionel Messi, la Selección derrota a Cabo Verde y se mete en octavos

Por Redacción Deportes