¡Vamos Argentina! Con un tanto de Lionel Messi, la Selección derrota a Cabo Verde y se mete en octavos

¡GOL DE ARGENTINA! Control y golazo de Leo Messi para abrir el marcador Argentina 1-0 Cabo Verde | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/VHv4Rv8PZ1

Excelente definición de Lionel Messi en el área para poner en ventaja a la Argentina sobre Cabo Verde por 1-0 por los 16avos. de final de del Mundial 2026.

La Selección ya sabe a quién enfrentará en la próxima ronda en caso de superar los 16vos de final: este encuentro se disputará el próximo martes 7 de julio a las 13 (de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.