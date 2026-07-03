¡Vamos Argentina! Con un tanto de Lionel Messi, la Selección derrota a Cabo Verde y se mete en octavos

Con un golazo de Lionel Messi, la Selección Argentina derrota a Cabo Verde por 1-0 en el Hard Rock de Miami, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo capitaneado por 10 y dirigido por Lionel Scaloni puso primera en los duelos de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA en busca del bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar hace cuatro años.
Excelente definición de Lionel Messi en el área para poner en ventaja a la Argentina sobre Cabo Verde por 1-0 por los 16avos. de final de del Mundial 2026.
EFE
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La Selección ya sabe a quién enfrentará en la próxima ronda en caso de superar los 16vos de final: este encuentro se disputará el próximo martes 7 de julio a las 13 (de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.