El himno nacional que volvió a emocionar al mundo: miles de argentinos hicieron vibrar Miami antes del duelo con Cabo Verde

La previa del partido por los 16avos de final del Mundial regaló uno de esos momentos que trascienden el fútbol . Jugadores e hinchas entonaron el Himno Nacional Argentino con una fuerza que estremeció al Hard Rock Stadium y volvió a convertir a la Selección en un fenómeno popular.

La Selección Argentina volvió a protagonizar un momento inolvidable: jugadores e hinchas cantaron el Himno Nacional a una sola voz e hicieron estremecer a l Hard Rock Stadium antes del inicio del encuentro.

Todavía no había rodado la pelota, pero el Mundial 2026 ya había regalado una de esas postales que quedan guardadas para siempre. El Hard Rock Stadium de Miami se vistió de celeste y blanco cuando comenzó a sonar el Himno Nacional Argentino y decenas de miles de voces se unieron en un mismo canto

No importó la distancia con Buenos Aires ni que el partido se disputara a miles de kilómetros de casa. Durante poco más de un minuto, el estadio dejó de pertenecer a Estados Unidos para convertirse en un pedazo de Argentina.

La hinchada Argentina hizo estremecer el Hard Rock Stadium. EFE Los jugadores, protagonistas de otra imagen inolvidable Como ocurrió tantas veces desde que Lionel Scaloni asumió al frente de la Selección Argentina, los futbolistas vivieron el himno con una intensidad especial. Las cámaras captaron los rostros de Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Cristian Romero y el resto del plantel cantando cada estrofa con los ojos fijos en la bandera. Algunos cerraron los puños. Otros levantaron la cabeza y dejaron escapar la emoción en cada palabra.

LA EMOCIÓN DE NUESTRO CAPITÁN CON EL HIMNO pic.twitter.com/0V0SblqDTN — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026 Fue una imagen que volvió a reflejar la identidad de un grupo que hizo de la conexión con la gente uno de sus principales sellos.

El aliento de un pueblo que cruza fronteras La marea albiceleste volvió a demostrar que la Selección juega de local en cualquier rincón del planeta. Miles de argentinos llegaron desde distintos puntos del país y también desde ciudades de Estados Unidos, Canadá y otros destinos para acompañar al equipo en el inicio de la fase eliminatoria del Mundial.