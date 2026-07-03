¡Histórico! El golazo de Lionel Messi ante Cabo Verde que rompió un récord absoluto en los Mundiales

El Mundial 2026 sigue siendo el escenario de las páginas más doradas en la carrera de Lionel Messi. A los 29 minutos del primer tiempo, en un partido sumamente trabado por los dieciseisavos de final, el astro rosarino frotó la lámpara en Miami para destrabar el marcador ante Cabo Verde y sellar una marca jamás vista en la historia de la Copa del Mundo.
Lionel Messi rompió otro récord en el Mundial 2026. Impresionante. El primer jugador en la historia en convertir en todas las intancias de una Copa del Mundo.
EFE
La jugada nació de la lucidez de Lisandro Martínez, quien ejecutó un pase largo milimétrico a la espalda de la defensa africana. Messi picó al espacio entre el central y el lateral, controló de manera exquisita con la cara externa de su pie izquierdo y definió por encima de un estático Vozinha. Una sutil "vaselina" que recordó al gol que le habían anulado en el debut frente a Argelia.
El récord imposible: Gol en todas las instancias mundialistas
Con este festejo ante el combinado africano, el capitán de la Albiceleste se convirtió en el primer futbolista de la historia en convertir en todas las instancias posibles de una Copa del Mundo: fase de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y final.
Además, la carrera por la Bota de Oro del torneo y el trono histórico del fútbol mundial está al rojo vivo:
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Goleador del Mundial 2026: Con este grito, Leo llegó a los 7 goles en la presente edición, liderando la tabla de artilleros por encima de Kylian Mbappé, quien acecha con 6.
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Máximo goleador histórico: En el recuento general de los Mundiales, Messi estiró su ventaja y alcanzó los 20 goles, manteniendo a raya al delantero francés, que suma 18 tras su reciente doblete ante Suecia.
El gesto del Diez: Apenas la pelota infló la red, el crack rosarino corrió a festejar señalando al defensor del Manchester United, agradeciéndole la asistencia que rompió el cerrojo defensivo de Cabo Verde.