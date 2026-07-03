¡Histórico! El golazo de Lionel Messi ante Cabo Verde que rompió un récord absoluto en los Mundiales

Lionel Messi anotó su séptimo gol en lo que va del Mundial 2026 y se establece en la cima de la tabla histórica con 20 tantos. Video.

Lionel Messi rompió otro récord en el Mundial 2026. Impresionante. El primer jugador en la historia en convertir en todas las intancias de una Copa del Mundo.

El Mundial 2026 sigue siendo el escenario de las páginas más doradas en la carrera de Lionel Messi. A los 29 minutos del primer tiempo, en un partido sumamente trabado por los dieciseisavos de final, el astro rosarino frotó la lámpara en Miami para destrabar el marcador ante Cabo Verde y sellar una marca jamás vista en la historia de la Copa del Mundo.

Lionel Messi rompió otro récord en el Mundial 2026. Impresionante. El primer jugador en la historia en convertir en todas las intancias de una Copa del Mundo. EFE La jugada nació de la lucidez de Lisandro Martínez, quien ejecutó un pase largo milimétrico a la espalda de la defensa africana. Messi picó al espacio entre el central y el lateral, controló de manera exquisita con la cara externa de su pie izquierdo y definió por encima de un estático Vozinha. Una sutil "vaselina" que recordó al gol que le habían anulado en el debut frente a Argelia.

El récord imposible: Gol en todas las instancias mundialistas Con este festejo ante el combinado africano, el capitán de la Albiceleste se convirtió en el primer futbolista de la historia en convertir en todas las instancias posibles de una Copa del Mundo: fase de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y final.

¡GOL DE ARGENTINA! Control y golazo de Leo Messi para abrir el marcador



Argentina 1-0 Cabo Verde | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/VHv4Rv8PZ1 — telefe (@telefe) July 3, 2026 Además, la carrera por la Bota de Oro del torneo y el trono histórico del fútbol mundial está al rojo vivo: