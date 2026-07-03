La historia del hincha que llegó para ver a Messi y terminó viviendo un duelo familiar entre Argentina y Cabo Verde

Alerta por tormentas en Miami: ¿Peligra el partido de Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

La receta de Cabo Verde que los argentinos van a querer probar después del Mundial: el cachupa, el plato que acompaña a la selección antes de cada partido

Pero el fútbol le tenía preparada una sorpresa. La clasificación histórica de Cabo Verde terminó de convencerlo de hacer el viaje y, tras el sorteo, armó un itinerario para seguir también al seleccionado africano , con el que mantiene un vínculo familiar imposible de separar.

Desde hace casi un mes recorre distintas sedes del Mundial. Ya presenció partidos de Argentina y también acompañó la inolvidable campaña de Cabo Verde, que consiguió meterse entre los 16 mejores equipos del torneo.

Jhony vive en Caballito, es hincha de Ferro y viajó al Mundial para acompañar a Lionel Messi. Hijo de un caboverdiano, hoy enfrenta un dilema único: alentar a la Argentina o a Cabo Verde.

Forte nació en Argentina, es hincha de la Selección y de Messi desde siempre. Sin embargo, la figura de su padre hace que Cabo Verde ocupe un lugar especial en su vida.

Su papá había nacido en la isla de San Vicente, y ese legado lo llevó durante décadas a difundir la cultura caboverdiana en Buenos Aires. Incluso abrió locales nocturnos con nombres inspirados en las islas del archipiélago y actualmente organiza fiestas temáticas para mantener viva esa identidad.

Para él, el crecimiento futbolístico del seleccionado africano representa mucho más que un éxito deportivo.

"El objetivo de todos los descendientes es que el mundo conozca Cabo Verde. Hoy, gracias a la selección, mucha gente sabe dónde queda", resume.

La camiseta de Ferro que llama la atención en cada estadio

Hay un detalle que lo convierte en un personaje reconocido entre los hinchas y los periodistas que recorren el Mundial: nunca abandona la camiseta de Ferro Carril Oeste.

Mientras miles de fanáticos lucen las camisetas de las grandes selecciones, él camina por Miami vestido de verde, como si todavía estuviera en Caballito.

Según cuenta entre risas, esa elección hace que permanentemente se le acerquen argentinos y extranjeros para preguntarle por el club, sacarse fotos o simplemente conversar.

Su pasión por Ferro viene desde la infancia y lo acompañó durante décadas, siguiéndolo por todo el país e incluso en competencias internacionales.

El partido que nunca imaginó vivir

El destino terminó armando un cruce que parecía imposible cuando comenzó a organizar el viaje. Argentina y Cabo Verde se enfrentarán en los 16avos de final, obligando a Forte a convivir con sentimientos encontrados durante noventa minutos.

Aunque el orgullo por el recorrido del seleccionado africano es inmenso, asegura que no tiene dudas sobre dónde estará su apoyo.

Su prioridad será acompañar a la Selección argentina y a Lionel Messi en el que considera el último gran capítulo de la carrera del capitán.

Si consigue una entrada estará en el Hard Rock Stadium. De lo contrario, seguirá el encuentro desde el Fan Fest junto a miles de hinchas.

De una forma u otra, sabe que el resultado le dejará una mezcla de felicidad y nostalgia: ganará el país donde nació o el que representa la historia de su padre.