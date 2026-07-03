Alerta por tormentas en Miami: ¿Peligra el partido de Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

El partido de la Selección Argentina ante Cabo Verde en Miami está bajo alerta por tormentas y rayos. Conocé el estricto protocolo de suspensión.

MUNDIAL 2026 . Los hinchas albicelestes miran de reojo al cielo de Miami, esperando que el clima dé una tregua para disfrutar de los 16vos de final de la Copa del Mundo.

Si bien el encuentro está programado para las 18 (hora local), los pronósticos meteorológicos amenazan el normal desarrollo del juego. Aunque la lluvia es un factor a tener en cuenta, el verdadero peligro radica en la actividad eléctrica.

Miami Stadium, nombre adoptado durante el Mundial 2026 por disposición de FIFA para el conocido Hard Rock Stadium. Hard Rock Stadium El pronóstico del tiempo en Miami para el partido de la Selección Durante la mañana, el cielo de Miami se mostró inestable, alternando nubes grises y amenazantes con algunos lapsos de sol. Según los últimos informes meteorológicos, se espera una tarde húmeda con tormentas pasajeras.

El encuentro no corre riesgo exclusivamente por el agua, sino por el estricto protocolo de seguridad de los Estados Unidos ante la caída de rayos.

¿Cómo es el protocolo de suspensión por actividad eléctrica? Las autoridades estadounidenses son sumamente rigurosas con el clima extremo. Si se detectan descargas eléctricas, el partido de Argentina se verá afectado de la siguiente manera: