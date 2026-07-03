El capitán Albiceleste aseguró que la Selección Argentina va a competir hasta el final, pero advirtió que perdió la pelota y sufrió demasiado.

Lionel Messi, entre la alegría por la clasificación y la bronca por el nivel: "Hay que corregir lo malo"

El capitán Lionel Messi dio otra función con la camiseta de la Selección Argentina. Golazo para abrir el marcador, y una gran actuación en líneas generales para ganarle a Cabo Verde en los 16vos de final del Mundial 2026. Sin embargo, su alegría no fue completa por el nivel del equipo.

Con el fragor de la batalla todavía a flor de piel, el diez encaró a los micrófonos para contar lo que piensa del triunfo Albiceleste. "Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. No por algo este equipo no había perdido con España ni con Uruguay. Hicimos lo más difícil que era encontrar el primer gol. Pensábamos que a raíz de eso íbamos a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos y fue todo lo contrario. Perdimos la pelota, nos metimos un poco atrás, no los pudimos presionar bien. Y bueno, ellos golpearon con su arma", remarcó.

Lionel Messi fue autocrítico con el partido de la Selección Argentina: Selección Argentina vs. Egipto: día, hora y estadio confirmados para los octavos de final del Mundial 2026 EFE La experiencia del capitán marca que los duelos de eliminación directa siempre son duros, sin importar el rival. "Esto es mata, mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos a las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, que esto es muy igualado, muy complicado, que todos los partidos van a ser dificilísimos", lanzó.

Respecto a lo positivo del equipo, Lionel no dudó en puntualizar: "Hicimos un desgaste muy grande como siempre, jugando bien, jugando mal, lo mismo que siempre decimos. Pero creo que lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene e intentar sacar cosas positivas del partido de hoy. Que más allá del pase creo que las hay también, porque hicimos cosas buenas. Y corregir las malas que creo que hoy me fueron muchas".

El capitán, contento por la entrega del grupo: "Esta Selección compite" Lionel Messi apareció con toda su magia y con una definición exquisita, puso en ventaja a la Argentina. Golazo. EFE De cara al futuro, Messi advirtió que el plantel siempre competirá, sin importar el nivel de juego. "Esta selección, como muchas veces lo repetí, compite. Iba a competir hasta el final, hoy tuvimos la importancia de la pelota parada que por ahí no veníamos convirtiendo. Y en partidos así es importante, tenemos buenos cabeceadores. No solo Cuti… Licha, Nicolás González, Mac Allister, tenemos gente que va muy bien de arriba. Y hoy lo pudimos aprovechar y va a ser importante estar fuerte ahí también".