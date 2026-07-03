El histórico récord que la Selección Argentina puede arrebatarle a Alemania y España si vence a Cabo Verde

La Selección Argentina se juega mucho más que el pase a la próxima ronda en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrenta este viernes a Cabo Verde con la obligación de ganar para seguir en carrera, pero un triunfo también significará meterse de lleno en los libros de historia y quedar como único escolta de Brasil en un prestigioso ranking mundialista.
El ranking histórico de los octavos de final: ¿A cuánto queda Argentina de Brasil?
Si la Albiceleste logra superar los dieciseisavos de final, sumará una nueva marca en el fútbol de élite. Actualmente, Brasil lidera cómodamente el ranking de selecciones con más presencias en los octavos de final de la Copa del Mundo, registrando 13 clasificaciones (marca que ya estiró en este torneo tras vencer a Japón).
Por detrás de la Verdeamarela se ubica un pelotón de tres gigantes europeos y sudamericanos. Hasta antes de este partido, Argentina comparte el segundo lugar con España y Alemania, todos con 10 presencias.
El gran objetivo: De ganarle al combinado africano, Argentina llegará a las 11 participaciones en octavos de final, desmarcando a alemanes y españoles para quedar como el único y absoluto perseguidor de Brasil en la historia de los mundiales.
Lionel Messi, goleador, capitán y el mejor jugador de la historia de la Selección Argentina.
Gentileza.
Historial completo: Las 10 veces que Argentina jugó los octavos de final
A lo largo de la historia de los Mundiales, la Albiceleste superó la primera instancia eliminatoria en las siguientes ediciones:
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Uruguay 1934
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México 1986
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Italia 1990
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Estados Unidos 1994
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Francia 1998
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Alemania 2006
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Sudáfrica 2010
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Brasil 2014
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Rusia 2018
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Qatar 2022
Aclaración histórica: En la edición de 1938 Argentina no participó, mientras que entre 1950 y 1982 el formato del torneo no contemplaba la ronda de octavos de final tal como se conoce hoy en día.
Los clasificados a octavos de final del Mundial 2026
El cuadro de la fase final empieza a completarse. Hasta el momento, las selecciones que ya sellaron su boleto a la ronda de los 16 mejores del mundo son:
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Sudamérica: Brasil y Paraguay.
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Europa: España, Portugal, Suiza, Francia, Noruega, Inglaterra y Bélgica.
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Concacaf: Canadá, México y Estados Unidos.
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África: Marruecos.
Los últimos cupos disponibles del certamen se definirán en los cruces restantes entre Argentina vs. Cabo Verde, Colombia vs. Australia, y Egipto vs. Ghana.
¿A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?
El partido clave por los 16vos de final se disputará este viernes 3 de julio a las 19 (hora de Argentina) en la ciudad de Miami.