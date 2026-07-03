Dibu Martínez recuperó la cábala que nació en Qatar: el llamativo look con el que busca tarde mundialista

La historia del hincha que llegó para ver a Messi y terminó viviendo un duelo familiar entre Argentina y Cabo Verde

¿Quién es Drew Fischer? El polémico árbitro de la Selección Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026

El detalle no pasó inadvertido entre los hinchas argentinos, que rápidamente lo asociaron a uno de los grandes símbolos de aquella campaña que terminó con la tercera estrella.

La primera vez que Dibu exhibió ese peinado fue antes del cruce ante Australia por los octavos de final de Qatar 2022. Aquella noche fue determinante para la clasificación argentina: la Selección ganó 2-1 y el arquero protagonizó la atajada salvadora frente a Garang Kuol en la última jugada del partido.

El Dibu Martínez saltó a la cancha para la entrada en calor y fue ovacionado por los hinchas argentinos. pic.twitter.com/qfmiUBxypr

Ese episodio convirtió el corte de pelo en una especie de amuleto. Incluso muchos chicos comenzaro n a imitar el diseño durante los festejos por el título mundial.

Martínez volvió a utilizarlo meses después, en la semifinal de la Copa América 2024 f rente a Canadá, otra noche que terminó con una victoria argentina por 2-0 y el pase a la final.

Dibu Martínez

Dibu Martínez, figura de la Selección Argentina. Foto: Juan Ignacio Roncoroni vía EFE EFE

También lo llevó con Aston Villa

El arquero no reservó ese look únicamente para la Selección. En abril de 2025 volvió a lucir la bandera argentina durante la serie de cuartos de final de la Champions League con Aston Villa frente al París Saint-Germain.

También había aparecido con ese diseño en un partido de la Premier League y durante la histórica victoria de Argentina sobre Brasil por las Eliminatorias, reforzando la idea de que se trata de una de sus cábalas personales.

Otra locura de Dibu: el corte que se hizo antes de Argentina vs. Cabo Verde y la razón especial detrás - TyC Sports https://t.co/3AgcMpYyD9 — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

Un récord histórico aparece en el horizonte

Más allá del aspecto estético, el encuentro frente a Cabo Verde también representa un desafío estadístico para el arquero de 33 años.

Martínez sigue acercándose al récord de Sergio "Chiquito" Romero como el arquero con más vallas invictas en la historia de la Selección argentina. Tras mantener el arco en cero frente a Austria alcanzó los 43 partidos sin recibir goles en 62 presentaciones.

La marca sigue en poder de Romero, que acumuló 47 arcos invictos en 96 encuentros con la camiseta albiceleste.

Con el inicio de la fase eliminatoria, el marplatense buscará seguir descontando distancia mientras apuesta nuevamente por el ritual que lo acompañó en algunos de los capítulos más exitosos de su carrera.