3 de julio de 2026 - 18:51

Dibu Martínez recuperó la cábala que nació en Qatar: el llamativo look con el que busca tarde mundialista

El arquero de la Selección volvió a lucir la bandera argentina rapada en uno de los costados de la cabeza antes del cruce con Cabo Verde. El peinado está ligado a algunos de los momentos más importantes de su carrera con la Albiceleste y llega en un partido en el que, además, persigue un récord histórico.

Con la bandera en la cabeza y un récord en la mira, es la doble apuesta de Dibu Martínez en este duelo frente a Cabo Verde.

Con la bandera en la cabeza y un récord en la mira, es la doble apuesta de Dibu Martínez en este duelo frente a Cabo Verde.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El detalle no pasó inadvertido entre los hinchas argentinos, que rápidamente lo asociaron a uno de los grandes símbolos de aquella campaña que terminó con la tercera estrella.

Una cábala ligada a los grandes triunfos de la Selección

La primera vez que Dibu exhibió ese peinado fue antes del cruce ante Australia por los octavos de final de Qatar 2022. Aquella noche fue determinante para la clasificación argentina: la Selección ganó 2-1 y el arquero protagonizó la atajada salvadora frente a Garang Kuol en la última jugada del partido.

Ese episodio convirtió el corte de pelo en una especie de amuleto. Incluso muchos chicos comenzaron a imitar el diseño durante los festejos por el título mundial.

Martínez volvió a utilizarlo meses después, en la semifinal de la Copa América 2024 frente a Canadá, otra noche que terminó con una victoria argentina por 2-0 y el pase a la final.

Dibu Martínez

Dibu Martínez, figura de la Selección Argentina. Foto: Juan Ignacio Roncoroni vía EFE

Dibu Martínez, figura de la Selección Argentina. Foto: Juan Ignacio Roncoroni vía EFE

También lo llevó con Aston Villa

El arquero no reservó ese look únicamente para la Selección. En abril de 2025 volvió a lucir la bandera argentina durante la serie de cuartos de final de la Champions League con Aston Villa frente al París Saint-Germain.

También había aparecido con ese diseño en un partido de la Premier League y durante la histórica victoria de Argentina sobre Brasil por las Eliminatorias, reforzando la idea de que se trata de una de sus cábalas personales.

Un récord histórico aparece en el horizonte

Más allá del aspecto estético, el encuentro frente a Cabo Verde también representa un desafío estadístico para el arquero de 33 años.

Martínez sigue acercándose al récord de Sergio "Chiquito" Romero como el arquero con más vallas invictas en la historia de la Selección argentina. Tras mantener el arco en cero frente a Austria alcanzó los 43 partidos sin recibir goles en 62 presentaciones.

La marca sigue en poder de Romero, que acumuló 47 arcos invictos en 96 encuentros con la camiseta albiceleste.

Con el inicio de la fase eliminatoria, el marplatense buscará seguir descontando distancia mientras apuesta nuevamente por el ritual que lo acompañó en algunos de los capítulos más exitosos de su carrera.

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