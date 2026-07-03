El capitán apareció en el momento justo: Messi volvió a marcar y agrandó su leyenda en los Mundiales

La Selección Argentina dominaba la pelota, pero no encontraba los espacios para vulnerar a una ordenada defensa de Cabo Verde . Hasta que apareció Lionel Messi.

El histórico récord que la Selección Argentina puede arrebatarle a Alemania y España si vence a Cabo Verde

A los 29 minutos del primer tiempo, el capitán leyó el pase largo de Lisandro Martínez, atacó el espacio entre el lateral y el marcador central, controló con una exquisita maniobra de zurda y definió con un toque sutil por encima de Vozinha, que nada pudo hacer para evitar el 1 a 0.

Tras convertir, el rosarino giró inmediatamente para señalar a Lisandro Martínez, reconociendo la precisión del envío que rompió la última línea africana.

Con este tanto, Messi llegó a siete goles en el Mundial 2026 , una cifra que lo mantiene como máximo artillero del certamen. Su principal perseguidor continúa siendo Kylian Mbappé, que suma seis conquistas tras su doblete frente a Suecia, en una pelea que promete extenderse a medida que avancen las rondas eliminatorias.

Una vez más, el capitán argentino apareció en un partido decisivo para demostrar que, a sus 39 año s, sigue siendo determinante en el escenario más importante del fútbol.

¡¡NO PARA DE HACER GOLES EL GOAT!! ¡LEO MESSI RECIBIÓ DENTRO DEL ÁREA TRAS UN GRAN PASE DE LISANDRO MARTÍNEZ Y FIRMÓ EL PRIMERO DE ARGENTINA ANTE CABO VERDE!



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Otro capítulo para una leyenda de los Mundiales

El gol frente a Cabo Verde también tuvo un enorme valor desde lo estadístico. Messi alcanzó los 20 goles en la historia de las Copas del Mundo, ampliando su registro como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos en el torneo más importante de selecciones.

Cada nueva conquista sigue alimentando un legado que comenzó hace dos décadas y que continúa creciendo en la que representa su última participación mundialista.

Mientras Argentina busca defender el título conseguido en Qatar 2022, su capitán sigue escribiendo páginas doradas. Y, una vez más, apareció cuando el equipo más lo necesitaba: con una definición de crack para abrir un partido que parecía cerrado y sumar otro récord a una carrera que no deja de romper barreras.

Goles que hacen historia

Por su parte, Klose, alcanzó los 16 tantos en los cuatro Mundiales que disputó. El alemán marcó cinco goles en 2002, cinco en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014.

Detrás suyo, hasta antes del comienzo del encuentro entre Argentina y Argelia, aparecía Ronaldo Nazario, con 15 conquistas repartidas entre 1998, 2002 y 2006, ya que en 1994 integró el plantel campeón de Brasil, pero no sumó minutos.

Sin embargo, a Messi le bastó un partido en esta edición para alcanzar al histórico artillero alemán nacido en Polonia y un segundo para superarlo, pese a que incluso falló un penal en el inicio del encuentro ante Austria.

Mbappé lo sigue de cerca

Mbappé es otro de los principales candidatos a alcanzar esa marca. El francés acumula 18 goles en apenas tres Copas Mundiales de la FIFA: convirtió cuatro en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y ya seis en Estados Unidos, Canadá y México.

Por otro lado, con el doblete ante Austria, los tres que les había hecho a Argelia y el tiro libre a Jordania, Messi encadena ocho partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo. De esta manera, superó el récord absoluto de Just Fontaine (Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970).