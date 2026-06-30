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Esa fue la frase que encendió la alarma y que derivó en una cadena de solidaridad para uno de los espacios comunitarios más importantes de El Borbollón (Las Heras) . Se trata del Jardín Maternal 112 Manaslú , una institución que no solo contiene y educa a cerca de 100 niños de la zona , sino que además brinda alimento a unas 350 familias de la zona en situación de vulnerabilidad .

La preocupación era justificada , ya que la deuda en la factura del suministro del gas -405.000 pesos- se había hecho imposible de costear para los responsables del lugar. Y amenazaba con dejar sin suministro al establecimiento en pleno invierno .

Héroe anónimo: un hombre pagó más $400.000 de gas para que un jardín pueda seguir alimentando a 350 familias

Pero, como cantaban Los Rodríguez , "algunos hombres buenos hay que lo siguen siendo". Y, luego de un informe de Aconcagua Radio donde se reflejaba esta situación y hasta se contaba sobre la realización de un locro solidario para reunir fondos, un "héroe anónimo" pagó la totalidad de la factura .

"Estamos muy contentos , realmente, muy agradecidos . Es realmente un alivio, al menos hasta que llegue la próxima factura ", resume la directora de este espacio, Verònica Herrera , a Los Andes. El uso de la palabra "alivio" no es una casualidad: la referente tiene bien en claro que es cuestión de días para que el agua vuelva a subir a la altura del cuello . Pero esa será otra historia.

Un locro solidario y el gran salvador

Hace algunos días, cuando las referentes del Manaslú cayeron en la cuenta de que la factura de gas se vencería y no llegarían a ahorrar el monto, Verónica y sus compañeras anunciaron la preparación de un locro solidario.

Manaslu 6 Héroe anónimo: un hombre pagó más $400.000 de gas para que un jardín pueda seguir alimentando a 350 familias Gentileza

"Una familia de la comunidad se ofreció a hacer el locro. Le pusimos un valor simbólico para la gente del barrio, porque sabemos que la comunidad es vulnerable y no hay mucha plata. Con la gente del barrio pudimos juntar 26.000 pesos y, sumando lo de algunos colaboradores externos -conocidos y familiares- llegamos a 60.000 pesos", describe Verónica.

Pero la magia estaba por acontecer. Porque gracias a algunos de esos colaboradores, la historia del jardín y su urgencia para reunir el dinero del gas llegó a los medios de comunicación. Y este lunes, un hombre -que prefirió no ser identificado públicamente- se contactó con las coordinadoras del espacio y envió los 405.000 pesos para que el jardín pudiera saldar esa deuda y se disipara el temor de un corte inminente.

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"Salimos de zona de riesgo", dice Vero, sonriente. "Pero en los próximos días nos va a llegar la factura del próximo mes", agrega con esos dejos de realismo y resignación extrema que no les permite relajarse demasiado.

Mucho más que un jardín de infantes

El Jardín Manaslú funciona en el barrio Santo Tomás de Aquino (El Borbollón), a pocos kilómetros del Aeropuerto de Mendoza. Además de sus tareas educativas, cumple un rol social clave en una zona marcada por la pobreza y las carencias. A los casi 100 chicos que reciben asistencia educativa se suma entrega de viandas diarias a 350 familias de la zona. Cada día, cientos de madres se agolpan en la puerta del espacio para irse con algo para poder rellenar sus platos.

Manaslu 2 Héroe anónimo: un hombre pagó más $400.000 de gas para que un jardín pueda seguir alimentando a 350 familias Gentileza

Baldes de pintura, botellas de plástico recortadas, fuentones o lo primero que encuentren en sus casas; cualquier recipiente es válido para poder rellenar con un poco de comida (polenta, sémola, fideos, lo que sea que caiga en el envase).

Manaslu 3 Héroe anónimo: un hombre pagó más $400.000 de gas para que un jardín pueda seguir alimentando a 350 familias Gentileza

El "empuje" de Vero y sus compañeras es indispensable, es la tracción que le da vida al jardín. Tanto que la referente cuida como un tesoro esos sobrecitos de tela que están en el establecimiento. Cada uno de ellos tiene el nombre de uno de los chicos que asiste, y en su interior sus padres y familiares les dejan papelitos escritos deseos para los pequeños. Esos mismos que los niños leerán una vez que terminen las clases.

"El poder de las palabras", como ellas mismas han bautizado a este espacio.

Siempre se necesita ayuda

Los 405.000 pesos de gas que llegaron el mes pasado -y que ya pudieron pagar gracias a la ayuda de este hombre- representan apenas uno de los tantos gastos fijos del jardín Manaslú. No sólo porque en cuestión de días les llegará una nueva boleta de gas, sino porque están todos los otros impuestos y servicios.

"La verdad es que estamos recibiendo de todo, porque tenemos un comedor y un ropero comunitario. Entonces, todo es bienvenido: mercadería, ropa. Sin embargo, lo que más necesitamos hoy es dinero para poder pagar los impuestos", cuenta otra de las referentes del espacio, Glenis D'Ambrosio.

Manaslu 5 Héroe anónimo: un hombre pagó más $400.000 de gas para que un jardín pueda seguir alimentando a 350 familias Gentileza

Quienes quieran y puedan ayudar con el Jardín Manaslu pueden hacerlo vía Mercado Pago al alias maternalmanaslu, precisamente a nombre de Glenis D'Ambrosio.