Con 2.000 metros de profundidad y 300 toneladas de oro, descubren una nueva mina valuada en 39 mil millones de dólares

El yacimiento hallado en la provincia china de Hunan esconde un potencial superior a las 1.000 toneladas en sus capas más profundas de roca aurífera.

Una serie de perforaciones geológicas en el campo de Wangu, ubicado en el condado de Pingjiang, reveló un tesoro subterráneo de proporciones masivas. El hallazgo detectó más de 40 vetas de oro distribuidas a dos kilómetros de profundidad, posicionando a esta región como un punto estratégico para el suministro global del metal precioso.

Los estudios técnicos iniciales confirmaron la presencia de unas 300 toneladas de oro en el núcleo analizado. Sin embargo, los expertos estiman que la riqueza del sitio podría triplicarse a medida que las tareas de exploración avancen hacia niveles inferiores, donde la concentración del mineral parece ser todavía más densa y prometedora para la industria.

¿Por qué la mina de Wangu es un hallazgo geológico excepcional? La relevancia de este descubrimiento no reside solo en el volumen, sino en la calidad de la roca. Se detectaron muestras con una ley de hasta 138 gramos por tonelada, un registro inusual que facilita la separación del metal durante el procesamiento y refinado. El oro suele encontrarse en estas profundidades atrapado en vetas que deben ser fragmentadas para liberar el mineral puro, el cual luego se convierte en reserva financiera o industrial.

Lograr que estas cifras se conviertan en producción real implica un desafío de ingeniería significativo. A 2.000 metros de profundidad, la operación debe gestionar el calor extremo, la presión de la roca y la necesidad de ventilación constante para garantizar la seguridad de los trabajadores. Estos factores determinan que una reserva de esta magnitud requiera estudios detallados de viabilidad económica antes de su explotación plena.

¿Qué impacto tendrá esta mina en el suministro mundial de oro? Con un valor de mercado estimado en 600 mil millones de yuanes, la mina de Wangu promete fortalecer la posición del país productor en el escenario internacional. El oro sigue siendo un activo crítico para los bancos centrales y los inversores, por lo que una reserva de este tamaño garantiza seguridad en el suministro interno frente a la volatilidad global.

Aunque el impacto en el precio internacional no será inmediato, la extracción planificada para las próximas décadas asegura una fuente de recursos estable. El éxito final del proyecto dependerá de que la tecnología actual logre transformar ese potencial geológico en una producción rentable y ambientalmente controlada.