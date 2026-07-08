Adoptó el euro como moneda oficial y ahora enfrenta una caída de hasta el 40% en el turismo

Mientras se preveía que la moneda única traería estabilidad, los operadores denuncian que la incertidumbre por el cambio de divisa alejó masivamente a los visitantes polacos y rumanos.

El sector turístico de Bulgaria atraviesa una crisis profunda tras el inicio de la temporada veraniega de 2026. Los informes oficiales de la costa del Mar Negro registran una caída de entre el 30% y el 40% en el flujo de visitantes en comparación con años anteriores, un desplome vinculado directamente a la reciente introducción del euro.

Veszelin Nalbantov, vicepresidente de la Asociación Búlgara de Hoteles y Restaurantes, confirmó que el comienzo de la temporada fue significativamente más débil de lo esperado. Aunque la actividad comenzó a repuntar tímidamente a principios de julio, los empresarios admiten que el retraso acumulado durante las primeras semanas de junio ya es imposible de compensar en su totalidad.

El impacto de la moneda única y la fuga de mercados estratégicos La desconfianza hacia la nueva divisa se convirtió en un factor determinante para la caída de las reservas. Según los análisis del sector, los operadores turísticos de Polonia y Rumania, mercados fundamentales para el país, observan con cautela los efectos de la transición monetaria. Nalbantov señaló que la promesa de que el euro atraería inversiones y más viajeros no se cumplió; por el contrario, la incertidumbre paralizó la demanda inmediata.

A la tensión económica por el cambio de moneda se suma un escenario geopolítico adverso que el sector no logra revertir. Pavlina Ilieva, presidenta de la asociación "Futuro para el Turismo", explicó que Bulgaria perdió tres de sus mercados emisores más importantes: Ucrania, Rusia e Israel. El conflicto bélico regional ha dejado un vacío de visitantes que las nuevas promociones y descuentos agresivos no consiguen cubrir.

La brecha impositiva frente al resto de Europa Otro obstáculo crítico para la competitividad búlgara es la estructura tributaria actual. Mientras que otros destinos europeos aplican un IVA turístico que oscila entre el 7% y el 11%, Bulgaria mantiene una tasa del 20%, lo que encarece los servicios frente a sus competidores directos. Esta carga impositiva, sumada a la percepción de inestabilidad de precios por el euro, ha forzado a los hoteleros a reducir sus tarifas drásticamente.

Las empresas del sector han reaccionado con una estrategia de precios diferenciados y paquetes promocionales para intentar atraer público en la segunda mitad del verano. Sin embargo, los representantes hoteleros rechazan las acusaciones de especulación de precios y atribuyen la situación a la falta de reformas estructurales por parte del Estado y a los cambios globales en los hábitos de viaje, que este año se vieron afectados por grandes eventos deportivos internacionales.