1 de julio de 2026 - 12:25

Buscan voluntarios para vivir en Italia por un euro: los requisitos para participar

El programa de Ollolai ofrece alojamiento por un precio simbólico a profesionales que puedan trabajar de manera remota y compartir sus conocimientos con la comunidad.

Buscan voluntarios para vivir en Italia por un euro los requisitos para participar (1)
Por Andrés Aguilera

La pequeña localidad de Ollolai, en la isla italiana de Cerdeña, mantiene disponible una convocatoria que permite alojarse en una vivienda por apenas un euro. La propuesta busca atraer voluntarios de otros países y generar nuevas actividades en un pueblo afectado por la pérdida de habitantes.

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El programa está dirigido principalmente a profesionales, emprendedores, artistas, investigadores y trabajadores remotos que puedan desarrollar sus tareas desde Italia.

La estadía no es completamente gratuita. El municipio cubre el alquiler de la vivienda y el participante abona un euro simbólico, pero debe afrontar el viaje, los alimentos, los servicios y otros gastos personales.

Quiénes pueden postularse para vivir en Ollolai

La iniciativa, denominada Work From Ollolai, busca candidatos con experiencia comprobable en su área. Entre los perfiles mencionados aparecen escritores, músicos, académicos, científicos, artistas, empresarios y profesionales digitales.

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No existe una restricción general por nacionalidad, aunque cada postulante debe comprobar por su cuenta si necesita visa, permiso de residencia o alguna autorización para trabajar desde Italia.

El programa aclara que no brinda asesoramiento migratorio ni tributario. Ser seleccionado para una vivienda tampoco reemplaza los requisitos legales de ingreso al país.

Qué deben ofrecer a cambio los participantes

La propuesta no consiste únicamente en mudarse y trabajar desde una casa económica. A cambio del alojamiento, los seleccionados deben aportar alguna actividad que beneficie a la comunidad.

Puede tratarse de una clase, conferencia, presentación, muestra artística, taller o proyecto relacionado con su profesión. La contribución se define según el perfil y los conocimientos de cada candidato.

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La intención es que la llegada de trabajadores extranjeros produzca un intercambio con los habitantes y ayude a instalar a Ollolai como un destino para el trabajo remoto y las experiencias culturales.

Cuánto dura la estadía y qué incluye

La permanencia prevista es de aproximadamente un mes, aunque el plazo puede extenderse en algunos casos. Las viviendas disponibles suelen tener uno o dos dormitorios y se asignan según la disponibilidad.

El participante debe firmar un contrato con el propietario y puede tener que dejar un depósito. Los gastos de electricidad, agua, comida y transporte no están incluidos.

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El sitio oficial también advierte que el transporte público es limitado. Contar con un vehículo no es obligatorio, pero puede resultar útil para recorrer otras zonas de Cerdeña.

Cómo completar la solicitud

El formulario solicita:

  • Nombre y apellido.
  • País de residencia.
  • Correo electrónico.
  • Fecha estimada de llegada.
  • Currículum, perfil profesional o LinkedIn.
  • Una explicación sobre la experiencia y el proyecto que podría aportar.
  • Información sobre el trabajo que realizará durante la estadía.

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