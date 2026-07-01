Podrían impedirte ingresar o salir del país si tu pasaporte no cumple este requisito

Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay aplican controles severos y pueden rechazar el embarque si el documento no cumple los requisitos.

Es oficial. Diversas autoridades migratorias han comenzado a aplicar bloqueos estrictos para ingresar y salir a personas que tengan trámites de pasaporte postergados o documentos vencidos. Ciudades como Nueva York, Ciudad de México y Toronto se sumaron a estas medidas, afectando directamente a los turistas internacionales.

Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay mantienen una vigilancia rigurosa sobre la vigencia de los documentos para autorizar los desplazamientos. Esta situación está generando demoras significativas, rechazos de embarque e inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos para quienes no tienen sus papeles al día.

image ¿Qué controles rigen en los aeropuertos internacionales? En términos generales, tanto las compañías aéreas como los organismos de migración exigen que el pasaporte esté vigente para permitir el ingreso a un país. En Venezuela, el SAIME establece que los viajeros deben contar con un documento válido y las aerolíneas pueden impedir el viaje si detectan que el pasaporte ha expirado.

Al momento de realizar el control, los oficiales revisan que el documento esté en buen estado, que los datos coincidan con el pasaje y que se cumpla con las visas correspondientes. Tal como señalan las fuentes: "Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado".

image ¿Qué excepciones existen dentro del Mercosur? A pesar de la rigidez de los controles, existen acuerdos regionales que facilitan el movimiento de turistas. Los ciudadanos de países miembros o asociados al Mercosur pueden ingresar a Brasil o Paraguay utilizando únicamente su documento nacional de identidad válido, sin necesidad de presentar el pasaporte en la mayoría de los casos de turismo.

Sin embargo, esta excepción no exime de la revisión de vigencia de toda la documentación personal. En Brasil, por ejemplo, se puede negar el ingreso si el pasajero presenta documentos vencidos o que no cumplen con los requisitos mínimos exigidos para el viaje internacional. Venezuela ha implementado en ciertos periodos prórrogas especiales para documentos vencidos bajo condiciones específicas, pero la recomendación general es verificar la vigencia antes de emprender el viaje para evitar problemas en el embarque. Cabe destacar que parte de esta información proviene de representaciones creadas con inteligencia artificial y debe verificarse ante los organismos oficiales.