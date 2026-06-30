La Cámara Nacional Electoral anuló el DNU de Milei que transfería el trámite de ciudadanía a Migraciones

En un fallo de impacto institucional, la Cámara Nacional Electoral (CNE) declaró hoy la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno de Javier Milei que transfería la competencia para otorgar la ciudadanía argentina a la Dirección Nacional de Migraciones, un órgano dependiente del Ministerio de Seguridad.

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El tribunal consideró que el Presidente se excedió en sus atribuciones constitucionales al avanzar sobre facultades que le corresponden exclusivamente al Poder Legislativo.

La resolución de la Cámara se basó en dos ejes centrales que fulminan la legalidad del decreto. En concreto, habla de invasión en materia electoral. Porque los jueces recordaron que otorgar la ciudadanía está directamente ligado a la adquisición de los derechos políticos (como el voto). La Constitución Nacional, en su artículo 99 inciso 3°, prohíbe de forma expresa y “bajo pena de nulidad absoluta e insanable” que el Poder Ejecutivo dicte DNUs que regulen la materia electoral.

A su vez, marca una falta de urgencia real: el tribunal desmontó los argumentos del Gobierno al señalar que no existían razones de “rigurosa excepcionalidad” que impidieran que este cambio de leyes se discutiera de manera ordinaria en el Congreso de la Nación.

“Los tribunales deben resguardar el principio de jerarquía normativa” , explicaron los magistrados, argumentando que la Justicia tiene la obligación de hacer valer las leyes por encima de cualquier decreto que intente modificarlas sin cumplir con los requisitos de la Carta Magna.

Esta decisión fue realizada para resolver el caso de Liping Yang, un ciudadano chino que había solicitado una carta de ciudadanía, la cual había sido rechazada por el juez federal con competencia electoral de Entre Ríos.

Al revisar ese expediente, la Cámara revocó la resolución y aprovechó el caso para pronunciarse sobre la validez constitucional de las modificaciones introducidas por el DNU en el régimen de ciudadanía.

Además, informó que se notificó formalmente al Ministerio de Seguridad de la Nación para que instruya a la Dirección Nacional de Migraciones a dar marcha atrás con la medida.

Por último, la resolución fue enviada a todos los jueces federales con competencia electoral del país para unificar el criterio: a partir de ahora, el otorgamiento de la ciudadanía argentina vuelve a ser una facultad estrictamente judicial.