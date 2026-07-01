Se viene un violento temporal: ráfagas de hasta 100 km/h, riesgo de cortes de luz y posible caída de granizo

Un temporal con niveles de energía inusualmente altos avanza sobre el territorio, poniendo fin a una de las olas de calor más intensas registradas. Las autoridades emitieron una alerta urgente por vientos que podrían derribar árboles y causar daños estructurales severos en cuestión de minutos.
El fenómeno se caracteriza por su velocidad de desplazamiento, lo que significa que el impacto será violento pero breve. Se recomienda a la población evitar zonas boscosas y asegurar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por las ráfagas antes de la caída de la noche.
Alerta naranja en Estiria por ráfagas de 100 km/h
El gobierno regional emitió una advertencia naranja debido a la formación de celdas con ráfagas que alcanzarán los 100 kilómetros por hora. La jefa regional de Geosphere Austria, Marlies Kriegler, explicó que el granizo acompañará a estas perturbaciones locales durante la jornada. Este frente de inestabilidad atravesará el territorio de forma acelerada entre la tarde y las primeras horas de la noche.
Este cambio climático brusco llega tras un mes de junio con temperaturas históricas que superaron en 2,5 grados la media registrada entre 1991 y 2020. La ola de calor precedente pulverizó récords en diversas estaciones meteorológicas antes de dar paso a este frente de alta energía. El descenso térmico pondrá fin momentáneamente a las jornadas de calor extremo.
¿Qué recomiendan las autoridades ante el temporal?
Las autoridades advierten sobre el riesgo de caída de ramas y árboles, lo que podría afectar las líneas eléctricas y el tránsito vehicular. Las principales recomendaciones son:
- Reducir la velocidad en puentes
- Asegurar toldos para evitar que vuelen por el viento
- Mantenerse alejado de arroyos, ya que pueden crecer de forma repentina
A pesar de la violencia del frente, se espera que las condiciones se estabilicen rápidamente durante la madrugada del jueves. El pronóstico para el resto de la semana indica cielos despejados con temperaturas que rondarán los 30 grados durante el viernes. En las zonas de montaña, las ráfagas podrían ser incluso más potentes antes de que el cielo se aclare por completo.
La calma meteorológica podría ser temporal, ya que los modelos actuales sugieren el regreso de aire extremadamente cálido para la próxima semana. Las proyecciones no descartan que el termómetro vuelva a marcar registros de hasta 38 grados en algunas áreas. El verano retoma su ritmo habitual tras este episodio de inestabilidad atmosférica.