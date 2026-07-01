Se viene un violento temporal: ráfagas de hasta 100 km/h, riesgo de cortes de luz y posible caída de granizo

Se esperan ráfagas de hasta 100 km/h y granizo localizado en un frente que cruzará la región con rapidez, provocando cortes de luz y crecidas repentinas de arroyos.

Un temporal con niveles de energía inusualmente altos avanza sobre el territorio, poniendo fin a una de las olas de calor más intensas registradas. Las autoridades emitieron una alerta urgente por vientos que podrían derribar árboles y causar daños estructurales severos en cuestión de minutos.

El fenómeno se caracteriza por su velocidad de desplazamiento, lo que significa que el impacto será violento pero breve. Se recomienda a la población evitar zonas boscosas y asegurar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por las ráfagas antes de la caída de la noche.

image Alerta naranja en Estiria por ráfagas de 100 km/h El gobierno regional emitió una advertencia naranja debido a la formación de celdas con ráfagas que alcanzarán los 100 kilómetros por hora. La jefa regional de Geosphere Austria, Marlies Kriegler, explicó que el granizo acompañará a estas perturbaciones locales durante la jornada. Este frente de inestabilidad atravesará el territorio de forma acelerada entre la tarde y las primeras horas de la noche.

Este cambio climático brusco llega tras un mes de junio con temperaturas históricas que superaron en 2,5 grados la media registrada entre 1991 y 2020. La ola de calor precedente pulverizó récords en diversas estaciones meteorológicas antes de dar paso a este frente de alta energía. El descenso térmico pondrá fin momentáneamente a las jornadas de calor extremo.

image ¿Qué recomiendan las autoridades ante el temporal? Las autoridades advierten sobre el riesgo de caída de ramas y árboles, lo que podría afectar las líneas eléctricas y el tránsito vehicular. Las principales recomendaciones son: