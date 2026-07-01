Cóctel de pesticidas en aceite de oliva: detectan altos niveles de contaminación en productos de supermercado

Un estudio masivo detectó hidrocarburos, pesticidas y componentes de plástico en marcas líderes. Solo dos productos pasaron la prueba de calidad.

El aceite de oliva virgen extra, considerado el "oro líquido" de la cocina, está bajo sospecha tras un devastador informe de calidad. Un análisis masivo reveló que la mayoría de las botellas que compramos en el súper contienen residuos tóxicos, desde aceites minerales hasta pesticidas prohibidos.

El laboratorio ÖKO-TEST puso a prueba 30 marcas de diferentes precios y procedencias, incluyendo opciones económicas y gourmet. El resultado fue una cachetada para el consumidor: siete productos fueron calificados como "insuficientes" y solo dos lograron la nota máxima.

image ¿Qué pesticidas y contaminantes tóxicos se encontraron en el aceite de oliva? El hallazgo más grave es la presencia de "cócteles" químicos. En una de las marcas analizadas se encontraron restos de seis pesticidas distintos, un nivel de contaminación que no se veía en años. "En un aceite de oliva no se habían detectado cargas múltiples tan altas desde hace años", advirtieron los especialistas del test.

Además, ninguna de las 30 muestras analizadas estaba libre de aceites minerales (MOSH), sustancias que se acumulan en el tejido humano y cuyos efectos a largo plazo son todavía inciertos. Peor aún fue el hallazgo de hidrocarburos aromáticos (MOAH) en cuatro marcas, componentes que los expertos asocian con riesgos de cáncer y daños en el ADN.

image ¿El sello "Bio" garantiza un aceite de oliva más seguro? El estudio rompió una creencia instalada: que lo orgánico es siempre mejor. En cinco aceites "Bio" se detectó Dibutilftalato, un plastificante que puede afectar la fertilidad y que llega al producto por el contacto con mangueras de PVC durante la producción.