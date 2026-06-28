Los dermatólogos coinciden en que el aceite de oliva hace crecer el pelo, pero no cualquiera sirve

Dermatólogos confirman que los compuestos del aceite de oliva tienen efectos documentados sobre el cuero cabelludo y los folículos.

Hay efectos del aceite de oliva que pueden penetrar la cutícula del cabello y ayudar a fortalecer la fibra capilar desde adentro.

Está en todas las cocinas, cuesta menos que cualquier sérum capilar y tiene siglos de uso en la medicina mediterránea. El aceite de oliva aparece cada vez más en conversaciones sobre salud del cabello, y no solo por moda: hay compuestos específicos en su composición que los dermatólogos vienen estudiando con interés creciente.

El aceite de oliva virgen extra puede tener un papel importante como coadyuvante en el cuidado capilar, especialmente para la hidratación del cuero cabelludo y la resistencia del cabello. Donde hay más debate es en hasta qué punto puede estimular el crecimiento del pelo de forma directa.

aceite de oliva para el pelo Este alimento también ha mostrado potencial para reducir y prevenir las puntas abiertas. WEB Qué tiene el aceite de oliva que lo hace diferente para el cabello El componente más estudiado en relación con el crecimiento del cabello es el oleuropeíno, un compuesto polifenólico presente en las hojas del olivo y también en el aceite.

Un equipo de investigadores coreanos encontró que el oleuropeíno induce crecimiento de cabello en fase anágena en folículos de ratones en fase telógena. Los ratones que recibieron aplicación tópica de oleuropeíno durante 28 días mostraron crecimiento visible en comparación con el grupo control.

encontró que el de cabello en fase anágena en folículos de ratones en fase telógena. Los ratones que recibieron aplicación tópica de oleuropeíno durante mostraron en comparación con el grupo control. Ana Molina, dermatóloga destaco que también los fitoestrógenos "pueden estimular el crecimiento del cabello al mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y aumentar la proliferación de las células de los folículos pilosos".

dermatóloga destaco que también los "pueden estimular el crecimiento del cabello al mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y aumentar la proliferación de las células de los folículos pilosos". El otro mecanismo que se menciona en la investigación sobre aceite de oliva y cabello involucra al DHT, la dihidrotestosterona, que es la hormona responsable de la miniaturización del folículo piloso en la alopecia androgénica. La aplicación de aceite de oliva sobre el cuero cabelludo puede interferir con la producción de esa hormona, lo que protegería el folículo de su efecto reductor. aceite de oliva para el pelo La aplicación sobre el cuero cabelludo aporta hidratación, reduce la inflamación y tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas que pueden contribuir a combatir la caspa. WEB Por qué no cualquier aceite de oliva sirve Esta es la parte que más se omite en los consejos: el tipo de aceite importa tanto como el uso.

Un aceite refinado, con calidad inferior o de producción antigua, perdió buena parte de sus compuestos activos en el proceso de refinado o por oxidación. Los polifenoles como el oleuropeíno, los antioxidantes y el ácido oleico en su mejor forma están presentes principalmente en el aceite de oliva virgen extra, sin refinar, de cosecha reciente.