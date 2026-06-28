Los dermatólogos coinciden en que el aceite de oliva hace crecer el pelo, pero no cualquiera sirve

Está en todas las cocinas, cuesta menos que cualquier sérum capilar y tiene siglos de uso en la medicina mediterránea. El aceite de oliva aparece cada vez más en conversaciones sobre salud del cabello, y no solo por moda: hay compuestos específicos en su composición que los dermatólogos vienen estudiando con interés creciente.
El aceite de oliva virgen extra puede tener un papel importante como coadyuvante en el cuidado capilar, especialmente para la hidratación del cuero cabelludo y la resistencia del cabello. Donde hay más debate es en hasta qué punto puede estimular el crecimiento del pelo de forma directa.
aceite de oliva para el pelo
Este alimento también ha mostrado potencial para reducir y prevenir las puntas abiertas.
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Qué tiene el aceite de oliva que lo hace diferente para el cabello
El componente más estudiado en relación con el crecimiento del cabello es el oleuropeíno, un compuesto polifenólico presente en las hojas del olivo y también en el aceite.
- Un equipo de investigadores coreanos encontró que el oleuropeíno induce crecimiento de cabello en fase anágena en folículos de ratones en fase telógena. Los ratones que recibieron aplicación tópica de oleuropeíno durante 28 días mostraron crecimiento visible en comparación con el grupo control.
- Ana Molina, dermatóloga destaco que también los fitoestrógenos "pueden estimular el crecimiento del cabello al mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y aumentar la proliferación de las células de los folículos pilosos".
- El otro mecanismo que se menciona en la investigación sobre aceite de oliva y cabello involucra al DHT, la dihidrotestosterona, que es la hormona responsable de la miniaturización del folículo piloso en la alopecia androgénica. La aplicación de aceite de oliva sobre el cuero cabelludo puede interferir con la producción de esa hormona, lo que protegería el folículo de su efecto reductor.
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La aplicación sobre el cuero cabelludo aporta hidratación, reduce la inflamación y tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas que pueden contribuir a combatir la caspa.
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Por qué no cualquier aceite de oliva sirve
Esta es la parte que más se omite en los consejos: el tipo de aceite importa tanto como el uso.
Un aceite refinado, con calidad inferior o de producción antigua, perdió buena parte de sus compuestos activos en el proceso de refinado o por oxidación. Los polifenoles como el oleuropeíno, los antioxidantes y el ácido oleico en su mejor forma están presentes principalmente en el aceite de oliva virgen extra, sin refinar, de cosecha reciente.
El aceite virgen extra es el que se obtiene por prensado en frío sin procesos químicos, lo que conserva intactos sus compuestos bioactivos. Uno de cosecha vieja o almacenado en mal estado puede ser útil en cocina pero tiene poco valor para el cuidado capilar.
Cómo usarlo sin que resulte contraproducente
Lo ideal es medir entre un octavo y un cuarto de taza de aceite de oliva para tratar el cabello completo.
- Menos es más: siempre se puede agregar más, pero es difícil quitarlo una vez que se aplicó de más.
- Se frotan las manos para calentar levemente el aceite y se masajea de manera lenta y suave sobre el cuero cabelludo, prestando atención a la coronilla y trabajando hacia las raíces.
- También se agrega algo de aceite en las puntas para reparar la fibra.
- Se cubre con gorro de ducha y se deja actuar al menos 15 minutos.
- Después se lava con champú para retirar el aceite.
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El aceite de oliva virgen extra tiene compuestos activos que pueden beneficiar el cuero cabelludo y el cabello, con estudio científico en proceso. No es un tratamiento para la alopecia ni reemplaza el diagnóstico médico cuando la caída es intensa o persistente.