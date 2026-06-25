Las personas nacidas entre 1947 y 1967 tienen actualmente entre 59 y 79 años. En redes sociales, ese grupo suele ser presentado como dueño de una “ventaja psicológica”, relacionada con la experiencia, la resiliencia y la capacidad para manejar las emociones.

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Existe una línea sólida de investigación sobre envejecimiento emocional. Sus resultados indican que, en promedio, muchos adultos mayores muestran más estabilidad emocional, menor frecuencia de emociones negativas y mayor capacidad para convivir con sentimientos complejos .

La ventaja más consistente no es una inteligencia secreta ni una inmunidad frente a los problemas. Se trata de una mejor regulación de la experiencia emocional cotidiana.

Un estudio encabezado por la psicóloga Laura Carstensen, de la Universidad de Stanford, siguió durante más de diez años a adultos de distintas edades. Los participantes informaban varias veces al día cómo se sentían.

Los resultados mostraron que el bienestar emocional tendía a mejorar con la edad . Las emociones se volvían más estables y aparecía una mayor capacidad para experimentar aspectos positivos y negativos al mismo tiempo.

Qué significa tener mayor estabilidad emocional

La estabilidad emocional no significa estar siempre de buen humor. Describe una menor variación brusca entre estados emocionales y una respuesta menos intensa frente a determinadas situaciones cotidianas.

Un estudio de psicología concluyó que las personas nacidas entre 1947 y 1967 poseen una ventaja psicológica inigualable (1)

Una persona puede sentir tristeza, preocupación o enojo y, al mismo tiempo, conservar una visión más amplia del problema. Esa mezcla de emociones fue identificada por los investigadores como una característica que aumenta con los años.

La experiencia acumulada también puede ayudar a reconocer qué discusiones vale la pena sostener, cuáles situaciones son transitorias y qué vínculos merecen mayor atención.

El llamado efecto de positividad

Otro concepto estudiado en psicología del envejecimiento es el efecto de positividad. En comparación con personas más jóvenes, los adultos mayores tienden a prestar relativamente más atención a información positiva y menos a contenidos negativos.

Esto no implica negar los problemas ni olvidar todo lo desagradable. Es un cambio en la manera de distribuir la atención y la memoria, relacionado con prioridades emocionales diferentes.

La teoría de la selectividad socioemocional propone que, cuando el tiempo se percibe como más limitado, las personas priorizan relaciones y experiencias con significado inmediato en lugar de metas lejanas.

La ventaja se mantuvo incluso durante una crisis

En 2020, otro estudio de Carstensen y su equipo evaluó a 945 adultos estadounidenses de entre 18 y 76 años durante las primeras etapas de la pandemia de COVID-19.

A pesar de que las personas mayores enfrentaban un riesgo sanitario superior, reportaron un mejor equilibrio emocional relativo que los participantes más jóvenes. El trabajo encontró menos emociones negativas a medida que aumentaba la edad.

Los autores interpretaron que las ventajas emocionales asociadas con el envejecimiento podían persistir incluso frente a una amenaza prolongada.