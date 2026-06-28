Científicos descubrieron cómo engañar al cerebro para que descanse sin necesidad de dormir

Un estudio publicado en junio de 2026 en Nature Neuroscience reveló que existen beneficios reparadores para lograr un sueño profundo. Científicos de la Universidad de Wisconsin-Madison lograron replicar los efectos restauradores del sueño en zonas específicas del cerebro de ratones que estaban completamente despiertos, y esos ratones consolidaron recuerdos igual que los que descansaron de verdad.

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No es solo un experimento curioso. Es un resultado que cambia la manera en que se entiende para qué sirve el sueño, y abre una posibilidad concreta para tratar la privación de sueño y el deterioro cognitivo sin necesidad de que la persona pierda el conocimiento.

La técnica que hizo posible esto se llama optogenética. Los científicos implantaron pequeños dispositivos emisores de luz, junto con sensores de registro eléctrico, en el cerebro de ratones adultos. Ese método involucra modificar genéticamente células cerebrales específicas para que puedan ser controladas por destellos de luz.

El estudio se realizó en ratones despiertos y, si este paso funciona en humanos, los efectos pueden hasta desarrollar terapias para el deterioro cognitivo.

Con ese control, el equipo liderado por la profesora Chiara Cirelli indujo el patrón de actividad neuronal característico del sueño no REM (el sueño de ondas lentas) en regiones localizadas de la corteza sensorial y motora de ratones que estaban despiertos y respondiendo a su entorno. La estimulación optogenética indujo un patrón rítmico alternante de activación y desactivación neuronal, un rasgo fundamental del sueño no REM, durante 30 minutos a la vez.

"Lo que esencialmente estamos haciendo es forzar el sueño en una región local del cerebro. Mientras esa parte consolida recuerdos y restaura la capacidad de aprendizaje, otras partes siguen alerta y conectadas al entorno", explicó Cirelli. "Los delfines hacen algo similar, durmiendo con solo un hemisferio cerebral a la vez."

ciencia sobre el sueño La estimulación localizada en este estudio solo afectó regiones específicas y específicas de la corteza sensorial y motora, no el cerebro entero. WEB

El resultado que sorprendió: misma memoria, sin dormir

El experimento incluyó tres grupos de ratones:

Los que durmieron normalmente.

Los que fueron privados de sueño sin recibir estimulación.

Los que fueron privados de sueño pero recibieron la estimulación optogenética en las regiones sensoriomotoras del cerebro.

Los ratones privados de sueño que recibieron estimulación en regiones motoras y sensoriales de ambos lados del cerebro rindieron de manera similar a los que descansaron bien. Los privados de sueño que no recibieron estimulación rindieron significativamente peor.

Ese dato confirma algo que los investigadores venían sospechando: lo que restaura la memoria durante el sueño no es la inconsciencia en sí misma, sino el patrón específico de activación y desactivación de las neuronas. Los beneficios centrales del sueño (presión local de sueño reducida, fuerza sináptica renormalizada y consolidación de memoria) pueden reproducirse en ratones despiertos y activos induciendo patrones de actividad de encendido y apagado similares al sueño.

Hubo otro dato significativo

Cuando los ratones durmieron después de recibir la estimulación, la actividad de ondas lentas fue menor en las regiones específicas que habían sido estimuladas, lo que indicó menos necesidad de sueño en esas áreas. El cerebro registró que esa zona ya había "dormido", aunque el animal nunca perdió la conciencia.

ciencia sobre el sueño WEB

Lo que este estudio demuestra, en términos simples, es que el sueño profundo no necesita de la inconsciencia para cumplir su función más importante: consolidar la memoria. El patrón de actividad neuronal es lo que importa, no el estado de vigilia o sueño en sí mismo. Eso no significa que dormir sea prescindible: el sueño cumple muchas otras funciones que este experimento no replicó. Pero abre una puerta que antes parecía cerrada, y del otro lado puede haber herramientas concretas para uno de los problemas de salud más extendidos del siglo: no dormir lo suficiente.