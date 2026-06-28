28 de junio de 2026 - 09:43

Científicos descubrieron cómo engañar al cerebro para que descanse sin necesidad de dormir

Científicos de la Universidad de Wisconsin-Madison lograron inducir el sueño profundo en el cerebro de ratones despiertos usando luz sin dormirlos.

Los científicos aclaran que el sueño profundo no funciona simplemente porque el cerebro descansa, sino porque ejecuta una secuencia de activación y silencio.

Los científicos aclaran que el sueño profundo no funciona simplemente porque el cerebro descansa, sino porque ejecuta una secuencia de activación y silencio.

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Un estudio publicado en junio de 2026 en Nature Neuroscience reveló que existen beneficios reparadores para lograr un sueño profundo. Científicos de la Universidad de Wisconsin-Madison lograron replicar los efectos restauradores del sueño en zonas específicas del cerebro de ratones que estaban completamente despiertos, y esos ratones consolidaron recuerdos igual que los que descansaron de verdad.

Leé además

Algunas personas sufren este despertar de golpe en la madrugada y comienzan a preguntarse si existe una explicación detrás de este fenómeno.

Por qué algunas personas se despiertan de golpe a las 3 de la madrugada: esto es lo que el cuerpo advierte

Por Redacción Por Las Redes
Michael Olise, figura de Francia.

¿Qué es el snus? La sustancia hallada en el vestuario de Francia que sacude al Mundial 2026

Por Redacción Deportes

No es solo un experimento curioso. Es un resultado que cambia la manera en que se entiende para qué sirve el sueño, y abre una posibilidad concreta para tratar la privación de sueño y el deterioro cognitivo sin necesidad de que la persona pierda el conocimiento.

ciencia sobre el sueño
El estudio se realizó en ratones despiertos y, si este paso funciona en humanos, los efectos pueden hasta desarrollar terapias para el deterioro cognitivo.

El estudio se realizó en ratones despiertos y, si este paso funciona en humanos, los efectos pueden hasta desarrollar terapias para el deterioro cognitivo.

Cómo lograron los beneficios a través de la luz que controla neuronas específicas

La técnica que hizo posible esto se llama optogenética. Los científicos implantaron pequeños dispositivos emisores de luz, junto con sensores de registro eléctrico, en el cerebro de ratones adultos. Ese método involucra modificar genéticamente células cerebrales específicas para que puedan ser controladas por destellos de luz.

Con ese control, el equipo liderado por la profesora Chiara Cirelli indujo el patrón de actividad neuronal característico del sueño no REM (el sueño de ondas lentas) en regiones localizadas de la corteza sensorial y motora de ratones que estaban despiertos y respondiendo a su entorno. La estimulación optogenética indujo un patrón rítmico alternante de activación y desactivación neuronal, un rasgo fundamental del sueño no REM, durante 30 minutos a la vez.

"Lo que esencialmente estamos haciendo es forzar el sueño en una región local del cerebro. Mientras esa parte consolida recuerdos y restaura la capacidad de aprendizaje, otras partes siguen alerta y conectadas al entorno", explicó Cirelli. "Los delfines hacen algo similar, durmiendo con solo un hemisferio cerebral a la vez."

ciencia sobre el sueño
La estimulación localizada en este estudio solo afectó regiones específicas y específicas de la corteza sensorial y motora, no el cerebro entero.

La estimulación localizada en este estudio solo afectó regiones específicas y específicas de la corteza sensorial y motora, no el cerebro entero.

El resultado que sorprendió: misma memoria, sin dormir

El experimento incluyó tres grupos de ratones:

  • Los que durmieron normalmente.
  • Los que fueron privados de sueño sin recibir estimulación.
  • Los que fueron privados de sueño pero recibieron la estimulación optogenética en las regiones sensoriomotoras del cerebro.

Los ratones privados de sueño que recibieron estimulación en regiones motoras y sensoriales de ambos lados del cerebro rindieron de manera similar a los que descansaron bien. Los privados de sueño que no recibieron estimulación rindieron significativamente peor.

Ese dato confirma algo que los investigadores venían sospechando: lo que restaura la memoria durante el sueño no es la inconsciencia en sí misma, sino el patrón específico de activación y desactivación de las neuronas. Los beneficios centrales del sueño (presión local de sueño reducida, fuerza sináptica renormalizada y consolidación de memoria) pueden reproducirse en ratones despiertos y activos induciendo patrones de actividad de encendido y apagado similares al sueño.

Hubo otro dato significativo

Cuando los ratones durmieron después de recibir la estimulación, la actividad de ondas lentas fue menor en las regiones específicas que habían sido estimuladas, lo que indicó menos necesidad de sueño en esas áreas. El cerebro registró que esa zona ya había "dormido", aunque el animal nunca perdió la conciencia.

ciencia sobre el sueño

Lo que este estudio demuestra, en términos simples, es que el sueño profundo no necesita de la inconsciencia para cumplir su función más importante: consolidar la memoria. El patrón de actividad neuronal es lo que importa, no el estado de vigilia o sueño en sí mismo. Eso no significa que dormir sea prescindible: el sueño cumple muchas otras funciones que este experimento no replicó. Pero abre una puerta que antes parecía cerrada, y del otro lado puede haber herramientas concretas para uno de los problemas de salud más extendidos del siglo: no dormir lo suficiente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

un estudio de psicologia concluyo que las personas nacidas entre 1947 y 1967 poseen una ventaja psicologica inigualable

Un estudio de psicología concluyó que las personas nacidas entre 1947 y 1967 poseen una ventaja psicológica inigualable

Por Andrés Aguilera
En un mundo sin humanos, este animal lideraría la Tierra, según científicos. 

Científicos coinciden: si los humanos desaparecieran mañana, este animal podría dominar la Tierra

Los fósiles están protegidos por la Ley Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

Un nuevo hallazgo en Estados Unidos podría cambiar cómo entendemos la evolución en la Tierra

Así se las ingenian los franceses para sobrevivir a la ola de calor que azota Europa en estos momentos. 

Ola de calor: por qué cada vez más franceses cubren sus ventanas con mantas térmicas

Por Sofía Serelli