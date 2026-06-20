20 de junio de 2026 - 17:15

Un nuevo hallazgo en Estados Unidos podría cambiar cómo entendemos la evolución en la Tierra

El hallazgo está llevando a los científicos a revisar una de las ideas más aceptadas sobre el origen de los primeros vertebrados.

Los fósiles están protegidos por la Ley Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
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Por Redacción Por Las Redes

Un hallazgo paleontológico realizado en Estados Unidos está llevando a los científicos a revisar una de las ideas más aceptadas sobre el origen de los primeros vertebrados que lograron adaptarse a la vida en tierra firme. Un estudio publicado en la revista científica Science aporta nuevas evidencias que cuestionan la hipótesis tradicional.

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Los investigadores analizaron fósiles extraordinariamente bien conservados que ofrecen información inédita sobre el desarrollo de algunas de las criaturas que protagonizaron una de las transiciones más importantes de la historia evolutiva: el paso del agua a la tierra.

El descubrimiento que desafía una creencia histórica

Durante más de un siglo, numerosos científicos sostuvieron que los primeros vertebrados terrestres pasaban por una etapa juvenil comparable a la de los renacuajos actuales. Según esa teoría, las crías nacían con características propias de organismos acuáticos y posteriormente experimentaban una profunda transformación física antes de alcanzar la adultez.

Sin embargo, los nuevos hallazgos sugieren que al menos algunos de estos animales pudieron desarrollarse de una manera muy diferente. El estudio se centró en fósiles recuperados en los yacimientos de Mazon Creek, una de las zonas paleontológicas más importantes del mundo por la calidad de conservación de sus especímenes.

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Una pequeña cría que cambió la perspectiva científica

La pieza clave de la investigación fue un fósil diminuto perteneciente a una cría de embolómero, un antiguo vertebrado de aspecto similar al de un cocodrilo que habitaba principalmente ambientes acuáticos y poseía pequeñas extremidades adaptadas para desplazarse. Los especialistas creían que este ejemplar mostraría características típicas de una fase larvaria, incluyendo branquias externas comparables a las de los renacuajos actuales.

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Sin embargo, el análisis reveló algo completamente distinto. La cría, cuyo tamaño era comparable al de un pequeño macarrón, presentaba una estructura corporal sorprendentemente similar a la de los individuos adultos de su especie.

El estudio también recibió la atención de especialistas ajenos

El paleontólogo australiano John Long calificó la investigación como “bastante extraordinaria” debido a la calidad de los fósiles analizados y a las conclusiones obtenidas. “Este trabajo detallado sobre un conjunto de fósiles excepcionales deja claro que pasaban directamente a una fase juvenil, por lo que no necesitaban pasar por la etapa de renacuajo”, explicó.

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