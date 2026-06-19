19 de junio de 2026 - 22:00

Descubren una obra inédita de Mozart en Francia: un hallazgo de más de 234 años de antigüedad

Los expertos consideran que se trata de uno de los hallazgos musicales más importantes de las últimas décadas.

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Por Redacción Por Las Redes

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Un cuaderno perdido entre miles de documentos

El hallazgo ocurrió el 2 de febrero mientras personal de la Biblioteca Nacional de Francia realizaba tareas de inventario y reclasificación de materiales históricos. Durante la revisión, François-Pierre Goy, conservador responsable de las colecciones anteriores al año 1800, detectó características que le resultaron familiares.

Reconozco la escritura de Mozart”, explicó posteriormente al diario Le Monde al recordar el momento en que observó el manuscrito. El documento corresponde a un cuaderno de composición de 44 páginas elaborado en 1778, año en que Mozart residió en París entre marzo y septiembre. La noticia fue revelada inicialmente por la emisora France Musique y rápidamente despertó interés entre musicólogos e instituciones especializadas de todo el mundo.

La confirmación de los especialistas

Tras la primera identificación, Goy recurrió a Laurence Decobert, especialista en la obra del compositor austríaco, quien respaldó la hipótesis inicial sobre la autenticidad del material. La confirmación definitiva llegó a finales de abril gracias a Armin Brinzing, director de la Bibliotheca Mozartiana de la Universidad Mozarteum de Salzburgo, considerada la principal institución dedicada al estudio y conservación de los manuscritos de Mozart. La validación de los expertos permitió certificar que las piezas efectivamente fueron escritas por el compositor cuando tenía apenas 22 años.

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Siete obras desconocidas para flauta y arpa

Uno de los aspectos más llamativos del descubrimiento es la instrumentación elegida por Mozart. El cuaderno contiene siete piezas breves para flauta y arpa, una combinación poco frecuente dentro de su producción musical. Los investigadores recuerdan que el compositor no sentía un interés especial por ninguno de estos instrumentos y, en consecuencia, escribió muy pocas obras destinadas a ellos. Precisamente por esa rareza, el material adquiere un valor histórico adicional para quienes estudian la evolución artística del músico austríaco.

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