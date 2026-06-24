Científicos coinciden: si los humanos desaparecieran mañana, este animal podría dominar la Tierra

Un análisis de 2026 revela que la combinación de manipulación de objetos y resolución de problemas coloca a los cefalópodos por encima de otros mamíferos terrestres.

Si la humanidad desapareciera mañana, el vacío ecológico no sería ocupado por un sucesor obvio. Aunque los primates parecen los herederos naturales, científicos de Oxford y otras instituciones sugieren que animales con anatomías radicalmente distintas, como el pulpo o ciertas aves, poseen las capacidades cognitivas necesarias para prosperar.

image La desaparición de la presión humana provocaría un reajuste ecológico inmediato. Los primeros beneficiados serían las especies habituadas a entornos urbanos, como las ratas marrones, que son adaptables y de reproducción rápida. Estos roedores podrían colonizar ciudades vacías y encontrar refugio antes de que se establezcan nuevos equilibrios naturales, aunque su éxito inicial no garantiza un dominio sostenido por sus límites cognitivos.

image ¿Por qué los primates no serían los herederos del planeta? Los chimpancés y gorilas suelen considerarse los sucesores lógicos por su cercanía genética y capacidad para manipular objetos. No obstante, expertos como el profesor Tim Coulson de Oxford advierten que su comunicación es limitada frente al lenguaje humano estructurado y dependen en exceso de sus estructuras sociales actuales. Por otro lado, los mamíferos marinos inteligentes, como delfines y ballenas, enfrentan una barrera física insuperable: la falta de extremidades diestras para la construcción o el desarrollo de herramientas.

image Las aves, especialmente los cuervos, presentan un desafío serio a la supremacía de los primates en tierra. En Japón, los cuervos aprovechan el tráfico para romper nueces, y en Nueva Caledonia fabrican herramientas complejas, lo que demuestra un aprendizaje de causa y efecto superior al instinto básico. Esta capacidad de alterar el entorno para resolver problemas es un rasgo fundamental para cualquier especie que aspire al dominio ecológico.

image ¿Por qué el pulpo es el animal más intrigante como posible sucesor humano? El pulpo destaca como el aspirante más intrigante por su inteligencia evolucionada de forma totalmente ajena a la línea de los mamíferos. Su ventaja reside en una combinación única de resolución de problemas, movimiento flexible y capacidad de manipular objetos con sus brazos. Aunque su hábitat marino limita la creación de infraestructuras terrestres, demuestra que la evolución no necesita repetir el modelo humano para producir comportamientos sofisticados.