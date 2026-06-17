Por qué algunas personas se despiertan de golpe a las 3 de la madrugada: esto es lo que el cuerpo advierte

Despertarse en medio de la noche puede resultar desesperante. Lo más curioso es que muchas personas aseguran abrir los ojos casi siempre a la misma hor a, especialmente alrededor de las 3 de la mañana. Después llega la frustración, la dificultad para volver a dormir y, al día siguiente, el cansancio acumulado.

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Aunque existen numerosas teorías populares sobre este comportamiento, especialistas en sueño y salud mental de Verywell Mind señalan que la explicación suele encontrarse en procesos completamente naturales del organismo. El reloj interno del cuerpo, el estrés y algunos hábitos cotidianos pueden desempeñar un papel mucho más importante de lo que la mayoría imagina.

Una de las razones más frecuentes tiene relación con la forma en que el cerebro organiza el descanso durante la noche.

Comprender qué ocurre dentro del organismo permite afrontar la situación con menos preocupación.

persona que se despierta a las 3 am

La doctora en psicología Julia Kogan , psicóloga de la salud y especialista en estrés e insomnio, explica que es habitual despertarse brevemente entre ciclos de sueño. Cada uno de estos ciclos suele durar entre 90 y 100 minutos y se repite varias veces mientras dormimos.

Al finalizar un ciclo, el organismo vuelve a una etapa más ligera del sueño antes de ingresar nuevamente en fases más profundas. Ese momento es precisamente cuando resulta más fácil abrir los ojos, incluso sin darse cuenta.

El estrés y la ansiedad pueden intensificar los despertares nocturnos

Cuando el estrés se instala en la rutina diaria, el cerebro permanece más alerta incluso mientras dormimos.

Los acontecimientos estresantes pueden aumentar la vigilancia del sistema nervioso durante las fases más livianas del sueño. Esto favorece que cualquier pensamiento o preocupación provoque un despertar repentino.

pueden aumentar la del sistema nervioso durante las fases más livianas del sueño. Esto favorece que cualquier o provoque un despertar repentino. Las preocupaciones relacionadas con el trabajo, las finanzas, la salud o las relaciones personales suelen aparecer con fuerza durante la noche, cuando desaparecen las distracciones del día.

En algunos casos también puede desarrollarse lo que los especialistas llaman insomnio condicionado

Esto ocurre cuando el cerebro aprende a despertarse siempre a la misma hora después de varias noches consecutivas de interrupciones. Incluso si el problema original desaparece, el patrón puede mantenerse durante semanas o meses.

El cortisol también podría estar involucrado

Otro factor mencionado por los expertos es el cortisol, una hormona relacionada con la respuesta al estrés.

Durante la madrugada suelen producirse aumentos naturales de cortisol como parte del ritmo circadiano del organismo.

Normalmente este incremento ayuda a preparar al cuerpo para el despertar matutino. Sin embargo, cuando existe ansiedad persistente, estrés crónico o una alteración del sistema nervioso, el aumento puede producirse antes de tiempo o con mayor intensidad.

persona que se despierta a las 3 am Estos despertares generalmente forman parte de la dinámica normal del sueño. WEB

La alimentación también puede influir más de lo que parece

Los hábitos alimentarios tienen una relación directa con la calidad del sueño.

Julia Kogan explica que las comidas abundantes cerca de la hora de acostarse pueden generar un descanso más fragmentado. Lo mismo ocurre con el exceso de líquidos, que aumenta la probabilidad de despertarse para ir al baño.

Por otro lado, una disminución de los niveles de azúcar en sangre durante la noche también puede interrumpir el sueño. Esto puede suceder cuando se cena muy temprano o después de consumir alcohol antes de acostarse.

Qué hacer cuando te despertás a las 3 de la mañana

Los especialistas recomiendan evitar mirar el reloj constantemente, ya que esto puede aumentar la ansiedad y dificultar el regreso al sueño. Técnicas centradas en el cuerpo, como prestar atención a la respiración, sentir el contacto del cuerpo con el colchón o colocar una mano sobre el pecho para favorecer la relajación. También pueden ayudar movimientos suaves, como presionar los pies contra la cama o realizar pequeños ejercicios de relajación muscular. Utilizar visualizaciones tranquilas, imaginando formas simples o escenas relajantes que mantengan la mente ocupada sin activar pensamientos preocupantes. La respiración profunda y las técnicas de relajación progresiva continúan siendo algunas de las herramientas más recomendadas.

persona que se despierta a las 3 am WEB

Despertarse a las 3 de la mañana no siempre es una señal de que algo anda mal. En muchos casos, se trata de una consecuencia normal de los ciclos de sueño, aunque factores como el estrés, la ansiedad, las fluctuaciones hormonales y ciertos hábitos alimentarios pueden aumentar la frecuencia de estos despertares.