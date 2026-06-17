Los estudios destacan los 3 colores que utilizan con más frecuencia las personas con alta autoestima

La relación entre los colores y las emociones lleva décadas siendo estudiada por especialistas en comportamiento humano . Aunque la psicología del color no determina por completo la personalidad de una persona, sí ha demostrado que las elecciones relacionadas con la ropa, los accesorios y la imagen personal pueden comunicar estados emocionales, niveles de confianza y aspectos vinculados con la autoestima .

Qué dice la psicología sobre las personas que usan siempre la misma ropa aunque tengan el placard lleno

Estudios en psicología concluyen: las personas que odian las charlas vacías no siempre están desconcentradas

Diversas investigaciones sobre percepción social encontraron que las personas suelen asociar determinados colores con características concretas. La elección de una prenda no solo influye en cómo nos ven los demás, sino también en cómo nos sentimos con nosotros mismos. Por eso, muchos expertos en imagen consideran que ciertos tonos aparecen con frecuencia en quienes transmiten seguridad y bienestar emocional.

Lejos de tratarse de reglas rígidas, estos colores funcionan como herramientas simbólicas capaces de reforzar la confianza y la presencia personal.

Dentro de la psicología del color , el azul marino suele asociarse con estabilidad, confianza y liderazgo.

Las personas que lo utilizan frecuentemente suelen transmitir serenidad y seguridad en sus capacidades. A diferencia de colores más llamativos, no busca atraer atención de forma inmediata, sino generar una sensación de credibilidad y equilibrio.

Por ese motivo es uno de los tonos más utilizados en ámbitos profesionales, entrevistas laborales y situaciones donde se necesita proyectar confianza.

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Rojo: presencia y poder personal

El rojo ocupa un lugar especial dentro de los estudios sobre percepción visual.

Se trata de un color que transmite energía, acción y determinación. Quienes poseen una autoestima elevada suelen sentirse cómodos ocupando espacio y llamando la atención de manera positiva.

Los especialistas sostienen que el rojo refleja una aceptación natural de la propia presencia y una disposición a mostrarse sin miedo al juicio externo.

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Verde oliva o esmeralda: equilibrio y crecimiento

A diferencia del rojo, el verde transmite una sensación de calma interior.

Dentro de la psicología del color, suele relacionarse con crecimiento personal, estabilidad emocional y autosuficiencia.

Las personas que eligen estos tonos frecuentemente proyectan una imagen de serenidad y confianza basada en la seguridad interna más que en la necesidad de aprobación externa.

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Lo que realmente comunica el color

Los especialistas aclaran que ningún tono garantiza una alta autoestima ni define la personalidad de manera absoluta.

Sin embargo, las elecciones visuales suelen reflejar estados emocionales y preferencias profundas.

Por eso, más allá de las tendencias de moda, la psicología del color continúa siendo una herramienta fascinante para comprender cómo las personas expresan su identidad a través de algo tan cotidiano como la ropa que eligen cada mañana.