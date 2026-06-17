17 de junio de 2026 - 13:00

Los estudios destacan los 3 colores que utilizan con más frecuencia las personas con alta autoestima

La psicología del color, la autoestima, la imagen personal y el comportamiento coinciden en que ciertos tonos transmiten confianza, seguridad y bienestar emocional.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

Las personas que se van de las reuniones sin avisar poseen estos rasgos, según la psicología. 

Estudios en psicología concluyen: las personas que odian las charlas vacías no siempre están desconcentradas
que dice la psicologia sobre las personas que usan siempre la misma ropa aunque tengan el placard lleno

Qué dice la psicología sobre las personas que usan siempre la misma ropa aunque tengan el placard lleno

Diversas investigaciones sobre percepción social encontraron que las personas suelen asociar determinados colores con características concretas. La elección de una prenda no solo influye en cómo nos ven los demás, sino también en cómo nos sentimos con nosotros mismos. Por eso, muchos expertos en imagen consideran que ciertos tonos aparecen con frecuencia en quienes transmiten seguridad y bienestar emocional.

Lejos de tratarse de reglas rígidas, estos colores funcionan como herramientas simbólicas capaces de reforzar la confianza y la presencia personal.

Azul marino: seguridad y credibilidad

Dentro de la psicología del color, el azul marino suele asociarse con estabilidad, confianza y liderazgo.

Las personas que lo utilizan frecuentemente suelen transmitir serenidad y seguridad en sus capacidades. A diferencia de colores más llamativos, no busca atraer atención de forma inmediata, sino generar una sensación de credibilidad y equilibrio.

Por ese motivo es uno de los tonos más utilizados en ámbitos profesionales, entrevistas laborales y situaciones donde se necesita proyectar confianza.

image

Rojo: presencia y poder personal

El rojo ocupa un lugar especial dentro de los estudios sobre percepción visual.

Se trata de un color que transmite energía, acción y determinación. Quienes poseen una autoestima elevada suelen sentirse cómodos ocupando espacio y llamando la atención de manera positiva.

Los especialistas sostienen que el rojo refleja una aceptación natural de la propia presencia y una disposición a mostrarse sin miedo al juicio externo.

image

Verde oliva o esmeralda: equilibrio y crecimiento

A diferencia del rojo, el verde transmite una sensación de calma interior.

Dentro de la psicología del color, suele relacionarse con crecimiento personal, estabilidad emocional y autosuficiencia.

Las personas que eligen estos tonos frecuentemente proyectan una imagen de serenidad y confianza basada en la seguridad interna más que en la necesidad de aprobación externa.

image

Lo que realmente comunica el color

Los especialistas aclaran que ningún tono garantiza una alta autoestima ni define la personalidad de manera absoluta.

Sin embargo, las elecciones visuales suelen reflejar estados emocionales y preferencias profundas.

Por eso, más allá de las tendencias de moda, la psicología del color continúa siendo una herramienta fascinante para comprender cómo las personas expresan su identidad a través de algo tan cotidiano como la ropa que eligen cada mañana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La ciencia explica los motivos de bajar el volumen o apagar la radio al estacionar.

Qué dice la psicología sobre las personas que necesitan bajar la música del auto para poder estacionar

Un estudio comprueba que dejar un vaso de agua junto a la cama tiene múltiples beneficios. 

Un estudio de psicología concluyó: las personas que preparan agua antes de acostarse reducen la ansiedad

la psicologia dice que los ninos criados entre 1960 y 1970 no se hicieron fuertes por una mejor educacion

La psicología dice que los niños criados entre 1960 y 1970 no se hicieron fuertes por una mejor educación

La generación que nació entre los años 60 y 70 tiene algo muy preciado que otras generaciones no. Esto dice la psicología. 

Según la psicología, las personas nacidas entre 1960 y 1970 vivieron la última infancia feliz