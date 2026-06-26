Los banquitos o sillas de plástico suelen tener una abertura redonda justo en el centro del asiento. Aunque a simple vista podría parecer una decisión estética o una forma de ahorrar material, ese pequeño agujero responde a varias necesidades prácticas del diseño .

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No existe una única explicación aplicable a todos los modelos. Su función puede variar según la forma del asiento y el proceso utilizado por el fabricante. Sin embargo, hay una utilidad que se descubre apenas se intenta levantar uno de estos bancos: el orificio funciona como un punto de agarre directo .

El uso más evidente consiste en introducir uno o varios dedos en la abertura para agarrar y trasladar el asiento . Sin ese punto de apoyo, sería necesario sujetarlo desde los bordes, las patas o la parte inferior.

Esta solución resulta especialmente útil cuando hay que mover varios bancos en patios, reuniones, comercios o salones. El agujero permite levantar la unidad superior de una pila sin inclinarse demasiado ni buscar un borde desde el cual tirar.

Su ubicación en el centro también ayuda a que el peso quede más equilibrado durante e l traslado . El banquito puede levantarse con una mano y mantenerse relativamente derecho, en lugar de quedar inclinado como ocurriría al tomarlo desde una pata.

Para qué sirve el pequeño agujero redondo en el medio de las sillas de plástico

Por qué facilita separar las sillas apiladas

Los banquitos están diseñados para colocarse uno encima de otro. Cuando dos superficies plásticas quedan muy próximas, pueden generarse presión y rozamiento entre las piezas, lo que dificulta separarlas.

La abertura central deja pasar aire entre los asientos y reduce el efecto de succión que podría producirse al apilarlos de manera ajustada. Al mismo tiempo, ofrece un lugar desde donde tirar de la unidad superior sin forzar las patas.

Esto no significa que los bancos formen siempre un vacío completamente hermético. Sus superficies no suelen sellarse de esa manera. Sin embargo, el paso de aire y el punto de agarre ayudan a que apilar y desapilar resulte más sencillo.

También evita que el agua quede acumulada

La abertura tiene otra ventaja cuando los banquitos se utilizan en patios, balcones, jardines o veredas. Si llueve o el asiento se lava con agua, el líquido puede escurrirse por el orificio central en lugar de permanecer acumulado sobre la superficie.

La efectividad depende de la inclinación y la forma del asiento. En los modelos levemente hundidos hacia el centro, el agujero funciona como un desagüe especialmente útil.

De todos modos, el banco debe secarse y mantenerse limpio. La presencia del orificio no impide que quede humedad en los bordes, las patas o las cavidades de la parte inferior.